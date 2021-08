Chazelles-sur-Lyon : une cinquantaine de personnes rassemblée contre le pass sanitaire

Nouveau week-end de mobilisation contre le pass sanitaire ce samedi partout dans la Loire. Ils y avaient 1380 manifestants à Saint-Etienne et 900 à Roanne selon la police.

A plusieurs dizaines de kilomètres de là, un rassemblement, plus discret, s'est tenu à Chazelles-sur-Lyon, une petite ville de 5364 habitants. Il y avait une cinquantaine de personnes dont Charline. Cette septuagénaire est venue avec un chapeau de paille pour ne pas prendre un coup de chaud. Elle portait également un sac à dos avec une bouteille d'eau à l'intérieur pour s'hydrater. Ce petit rassemblement à Chazelles lui permet de pouvoir manifester dans des conditions adaptées à elle. "J'ai une canne et je commence à être un petit peu âgée. Il y a un petit peu trop de monde à St-Etienne et il fait trop chaud. J'ai besoin d'y aller doucement", raconte-t-elle.

Régis, lui, en a profité pour emmener ses petits enfants : "Je manifeste habituellement à Lyon. Là, on a voulu protester à la campagne, en famille, pour pouvoir ramener les petits-enfants".

Néanmoins, manifester en milieu rural, peut avoir des inconvénients selon Jean-Michel : "Je connais beaucoup de Chazellois qui souhaitaient descendre dans la rue mais qui ne l'ont finalement pas fait. Ici, tout le monde se connait et certains ne souhaitent pas se mettre en porte-à-faux. Il n'y a pas l'anonymat des cortèges des grandes villes".