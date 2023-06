Cheminée d'Aramon : nouveau point de situation par EDF

Tous les anciens salariés de la centrale thermique d'Aramon, mais aussi leurs familles, les riverains, ou encore les curieux, avaient coché ce mercredi 7 juin 2023 dans leur calendrier. Certains ont même posé une journée de repos pour être disponibles et ne pas manquer l'opération lancée par EDF : la déconstruction de la cheminée -haute de 250 mètres- centrale thermique d’Aramon. Mais, à 10h30 tout ne s'est pas passé comme prévu, et une grande partie de la cheminée tient encore debout. EDF reconnaît dans un communiqué publié ce mercredi soir qu'un "aléa technique a empêché l’abattage complet de la cheminée. La cheminée haute de 250 mètres n’a ainsi pas été totalement abattue et environ 100 mètres de hauteur sont restés en place. EDF et son partenaire industriel CARDEM, ont lancé des investigations sur cet aléa technique."

Selon EDF, les premières analyses réalisées confirment l’absence de risque d’effondrement et de risque pyrotechnique, toutes les charges ayant explosé.

Un périmètre de sécurité de 150 mètres est maintenu autour de la cheminée. "Les équipes d’EDF sont pleinement mobilisées et entretiennent des échanges constants avec les autorités locales pour assurer la sécurité du périmètre. Conformément au projet initial, EDF s’engage à poursuivre la déconstruction de la cheminée et de la centrale thermique d’Aramon".

Un nouveau calendrier sera communiqué ultérieurement