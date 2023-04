Réforme des retraites : un cheminot éborgné lors d'une manifestation à Paris dépose plainte

"Sébastien N. ne recouvrera jamais la vue", déplore Sud Rail dans un communiqué ce mercredi 26 avril. Cet agent ferroviaire et membre de ce syndicat a été grièvement blessé à l'œil lors de la manifestation contre la réforme des retraites le 23 mars 2023. "Une plainte a été déposée par son conseil auprès du parquet de Paris et une enquête judiciaire a été ouverte des faits de violences volontaires aggravées", indique le syndicat Sud Rail.

Les images de vidéosurveillance viendront "corroborer les déclarations" du cheminot, assure Sud Rail

Selon le syndicat, ce cheminot "a été blessé par un tir de grenade de désencerclement alors même qu'il déambulait avec son fils, les mains dans les poches, vêtu d'un béret rouge et d'une chasuble verte du syndicat Sud Rail, au sein du cortège et à plusieurs mètres des forces de l'ordre". Dans le communiqué de presse écrit avec l'avocate de l'agent ferroviaire, Maître Aïnoha Pascual, le syndicat précise que la "scène a été intégralement filmée et que l'exploitation des images est en cours devant l'IGPN", l'Inspection générale de la police nationale. Pour le syndicat, "il ne fait aucun doute" que les images vont "corroborer les déclarations de Sébastien N."

"La perte de son œil ne relève pas d'un accident"

Pour Sud Rail, il ne s'agit "pas d'un accident". Le syndicat dénonce "l'usage illégitime et disproportionné de la force" et ce, de manière répétée. "Ces faits s'inscrivent dans le contexte général de répression et de violences policières qui s'est abattu sur l'ensemble des manifestations organisées contre la réforme des retraites depuis plusieurs semaines".

L'avocate du cheminot et le syndicat concluent ainsi : "Par sa doctrine actuelle du maintien de l'ordre, dont on ne compte plus le nombre de blessés graves et mutilés, l'État affiche une volonté assumée de dissuader par la peur en marquant les chairs et les esprits. Il en résulte une atteinte grave à la liberté fondamentale de manifester quand ce n'est pas, comme en l'espèce, au droit au respect de l'intégrité physique".

Contacté, le parquet de Paris n'avait toujours pas répondu aux sollicitations de France Bleu Paris, à l'écriture de cet article.