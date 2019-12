Cheminots et enseignants massivement mobilisés ce jeudi dans la Loire

Le mouvement de grève national et interprofessionnel contre la réforme des retraites de ce 5 décembre 2019 s'annonce très suivi à la SNCF et dans les écoles de la Loire.

Saint-Étienne, France

La réforme des retraites prévue par le gouvernement mobilise massivement. Ce jeudi 5 décembre, la grève s'annonce particulièrement suivie notamment dans le secteur public.

Aucun train entre Saint-Étienne et Lyon

Les principaux syndicats de la SNCF ont appelé à cesser le travail pour dénoncer cette réforme qui pourrait remettre en question le régime des cheminots. Dans la Loire, il n'y aura que très peu de trains en circulation. La ligne la plus fréquentée de France (hors région parisienne) qui relie Saint-Étienne à Lyon devrait être totalement paralysée, tous les trains supprimés.

A la gare de Châteaucreux, Fabien un agent d'escale, assume ce blocage : "On ne prend pas en otage les usagers, mais on montre au gouvernement qu'on est capable de bloquer l'économie. Avec l'union de tous, on pourra les faire reculer", dit-il, en espérant une mobilisation massive, dans le public comme dans le privé.

Trois quart des enseignants en grève dans la Loire

L'éducation nationale devrait elle aussi être durement touchée par la grève. Dans la Loire, le syndicat SNUipp-FSU prévoit 76% de gréviste parmi les enseignants du premier degré. Il estime qu'il y aura au moins 100 écoles fermées dans le département.

L'école Rosa Parks, où enseigne Mathieu Rouchouse, sera complètement fermée ce jeudi © Radio France - Margaux Caroff

Un mouvement très suivi par les profs, parce que selon Mathieu Rouchouse, élu SNUipp-FSU et enseignant à l'école Rosa Parks à Saint-Étienne : "Cette réforme est injuste et très dure pour notre profession. On estime qu'on pourrait perdre jusqu'à 1 000 euros par mois de pension."

Les indépendants inquiets pour leurs retraites

Même si les emplois salariés représentent la majorité des contrats en France, les indépendants et les libéraux sont aussi concernés par la réforme des retraites. Ils ne seront probablement pas très représentés dans les cortèges, souvent obligés de tenir leur boutique, mais des changements se profilent aussi pour eux avec la réforme Delevoye

Les artisans par exemple vont devoir cotiser plus pour leur retraites. Ce qui n'enchante pas Nelly Sansonetti, gérante d'un salon de coiffure dans le centre-ville : "On a de plus en plus de charges, on s'en sort de moins en moins. Avant on était entre quatre et cinq employés, aujourd'hui on n'est plus que deux. On ne peut plus payer des salariés à temps complet."

Dans son entourage elle connaît plusieurs artisans obligés de travailler après la retraite, car ils reçoivent 900 euros par mois d'allocation. Alors même si elle se méfie, elle espère que l'augmentation de cotisation signifie aussi une augmentation des pensions. Dans ce cas Nelly serait prête à payer encore un peu plus de charges.