Chenôve : beaucoup de monde à la Braderie solidaire du Secours Populaire

Le Secours Populaire organise les 10 et 11 septembre une braderie solidaire à Chenôve. On y trouve des vêtements à petits prix. Beaucoup de monde s'y rend : c'est principalement à cause des conditions économiques difficiles depuis le confinement.

C'est au sud de Dijon (Côte d'Or) que le Secours Populaire tient sa braderie solidaire. Les 10 et 11 septembre, ils proposent des vêtements d'occasion restaurés, aussi bien pour les hommes, les femmes que pour les enfants. L'argent recueilli servira notamment à financer des repas, pour ceux dans le besoin. Une opération utile, d'autant que les difficultés économiques s'accroissent, après le confinement.

Braderie solidaire dans la crise économique

Près de 80 personnes sont arrivées dès le début de la braderie. Il faut dire que le prix des vêtements, entre 1 et 8 euros, attire beaucoup de monde. Parmi ces personnes, il y a Camille, une mère de famille de 39 ans. "Je suis une mère de famille isolée, avec deux enfants à charge, et 800 euros par mois. La braderie, ça aide à acheter pas cher, surtout quand on a pas de travail, surtout avec le Covid et qu'on a le loyer et l'électricité à payer", explique l'habitante de Chenôve. La maman n'est pas un cas isolé : pour Yves-Marie, bénévole de l'association Secours Populaire, "il y a près d'une centaine d'inscriptions, soit 350 personnes en plus : beaucoup de personnes en intérim, quelques étudiants, des familles monoparentales ou avec cinq à six enfants, des femmes isolées et des femmes retraitées qui perçoivent une pension de leur mari décédé".

La Braderie du Secours Populaire, c'est à Chenôve, centre commercial Kennedy. Elle est ouverte samedi 12 septembre, de 9 heures à 17 heures.