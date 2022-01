Chenôve : des salariés en insertion ramassent les sarments de vignes

Vous êtes vignerons ? Et si au lieu de brûler vos sarments de vignes vous les confiez à l'entreprise d'insertion ID'EES 21 ? Trois bonnes raisons à cela. La première c'est que, basée à Chenôve, cette société se propose de les ramasser pour les valoriser.

La deuxième c'est qu'ID'EES 21 fait travailler chaque année 250 salariés en insertion, des hommes et des femmes éloignés de l'emploi et contribue donc à leur remettre le pied à l'étrier.

Deux salariés en insertion en plein travail sur une parcelle de vignes à Gevrey-Chambertin en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Les domaines d'intervention sont aussi variés que l'entretien d'espaces verts, le nettoyage de bureaux ou le tri de déchets en partenariat avec SUEZ pour Dijon Métropole.

Troisième bonne raison, ID'EES 21 remet ces chômeurs longue durée sur les rails en leur proposant des CDD pour une période maximale de 24 mois grâce à ces différents chantiers. Pourquoi se lancer dans le monde de la viticulture ? Réponse de Frank Devienne, directeur d'ID'EES 21.

Frank Devienne, directeur d'ID'EES 21 © Radio France - Thomas Nougaillon

"On s'est aperçu qu'il y a une grosse pénurie de main d'oeuvre dans la viticulture. Et ce pour toutes les tâches et tout au long de l'année puisque contrairement à ce que l'on pourrait croire la viticulture ne se résume pas seulement aux vendanges et au ramassage des sarments, l'activité dans les vignes se fait toute l'année."

Frank Devienne, directeur d'ID'EES 21 Copier

Du coup Frank Devienne et ses collègues, sont partis du principe que le groupe était en mesure de fournir "à nos salariés en insertion une nouvelle activité qui peut leur permettre par la suite de retrouver un emploi au sein des domaines viticoles puisque ces domaines sont en permanence en train de recruter."

Les sarments vont devenir des piquets de vignes

Les sarments ramassés entre les rangs de vignes par les salariés du groupe ID'EES 21 -eux- sont destinés à l'entreprise Vitis Valorem de Meursault. Spécialiste du développement durable et de l'économie circulaire elle les broient et les transforment en agrafes biodégradables ou en... piquets de vignes !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Notre reporter a rencontré Loïck et Chaker, salariés en insertion, dans les vignes à Gevrey-Chambertin Copier

Sur la plateforme de son camion, Loïck réceptionne les fagots de bois évacués de cette parcelle de vignes de Gevrey-Chambertin en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Si vous travailler dans le monde du vin ou de la viticulture sachez qu'ID'EES 21 est à la recherche d'autres chantiers -et pas que pour ramasser les sarments- si vous avez des pistes vous pouvez contacter le groupe sur son site internet ou en appelant directement ses dirigeants à Chenôve.

C'est bon pour l'environnement et bon pour l'emploi

Selon Vitis Valorem "chaque année, la vigne produit près de 2 tonnes de sarments par hectare. Près de 2 tonnes de sarments détruits". En confiant leur recyclage à des entreprises comme ID'EES21, "vous permettez de valoriser cette matière" mais vous contribuez également à tracer de nouvelles perspectives d'avenir et à redonner espoir à des personnes éloignées de l'emploi.

Retrouvez ce reportage dans les journaux du 6/9 de France Bleu Bourgogne ce mardi 1er février (98.3 ou 103.7)