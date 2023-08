Chenôve : les jeunes vont à la rencontre des personnes âgées isolées

Un groupe d'une quinzaine de jeunes de Chenôve vont au contact des personnes âgées cet été 2023. Ils sont embauchés entre juin et août par "La Fabrique" à Chenôve, un lieu d'accueil dédié aux jeunes. Plusieurs matinées de travail par semaine payées au SMIC, un premier emploi pour la plupart. Concrètement, l'objectif de ce projet est d'apporter des kits, et des conseils, les jours de canicule aux personnes âgées qui vivent seules. Une opération soutenue financièrement par la préfecture de Côte-d'Or dans le cadre du dispositif "Quartiers d'été".

Créer du lien

Au-delà de la distribution des kits, il s'agit surtout de créer du lien entre les jeunes et les personnes âgées. "On leur demandait si ça allait, s'ils n'avaient pas de problème dans leur appartement, leur dire aussi de boire de l'eau, explique Tessa, 17 ans. Après, généralement, ils nous racontaient s'ils sentaient isolés ou non." Dans la majorité des cas, les bénéficiaires sont ravis qu'on frappe à leur porte, et quelques rares fois, un petit peu moins. "Il y en a qui n'ouvraient pas, raconte Tessa. D'autres, quand on leur avait amené des bouteilles d'eau, ils nous avaient dit qu'ils étaient assez grands pour boire de l'eau et qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Dans ces cas-là, on part et on les laisse."

Quand la personne accepte d'ouvrir, les jeunes font parfois de très belles rencontres. Eylül, 17 ans, garde en mémoire une dame chez qui elle est allée. "Au début, elle était réticente et au fur et à mesure qu'on a parlé, décrit la jeune femme. Elle nous a raconté ce qui lui arrivait. Ses petits-fils, sa famille ne lui rendaient pas visite, elle était toute seule, elle n'avait personne à qui parler. Elle avait les larmes aux yeux, et du coup nous aussi ! Ça m'avait touché."

Mounir Ezzoubi, directeur du service Jeunesse à Chenôve, encadre les jeunes qui rendent visite aux personnes âgées. © Radio France - Dimitri Morgado

Pour Mounir Ezzoubi, leur éducateur et directeur du service Jeunesse à Chenôve, l'opération est totalement réussie. "Des personnes âgées ont été agréablement surprises de voir qu'effectivement il y encore une jeunesse qui s'inquiète, explique-t-il. Même si ce ne sont pas effectivement leurs grands-parents, ça reste quand même des grands-parents en général. Et ça, on a eu un très bon retour." Au total, sur tout l'été, les jeunes vont rendre visite à 90 personnes et en appeler une centaine d'autres.

Un dispositif "qui fait grandir"

Ce projet à Chenôve est financé par le dispositif "Quartiers d'été". Cet été, c'est sa quatrième édition. 11 structures des quartiers populaires de Dijon, Talant, Longvic et Chenôve, sont soutenues par l'Etat. Une opération vise à amener des activités auprès de ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, notamment les jeunes. La préfecture de Côte-d'Or met 162 000 euros sur la table pour ces projets.

Pour le préfet, Franck Robine, au-delà d'occuper les vacances des jeunes, ce dispositif peut les fait grandir. "Je crois vraiment qu'il y a une pleine implication, notamment des jeunes qui réalisent que ce n'est pas parce qu'on est dans un quartier dit "difficile", qu'on n'a pas le droit de réussir, détaille-t-il. On voit bien qu'on se structure, qu'on façonne sa personnalité et in fine, on se dira "moi aussi j'ai eu ma chance, je peux prendre ma place dans la société." C'est ça qui est très important dans ces quartiers difficiles de la ville de Dijon, c'est amener une certaine égalité des chances. C'est essentiel." L'an dernier, au niveau national, près d'un million de personnes, dont 400 000 jeunes, ont participé à l'opération "Quartiers d'été".