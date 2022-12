Chèque énergie bois : à Belfort, le Secours populaire veut le mettre à portée des bénéficiaires

C'est parti pour le chèque énergie bois ! Si vous vous chauffez au bois, depuis ce mardi 27 décembre, vous pouvez en faire la demande en ligne sur le site chequeboisfioul.asp-public.fr . L'aide va de 50 à 200 euros. Selon le gouvernement, 2,6 millions de ménages sont concernés par ce coup de pouce, c'est 70% des foyers qui se chauffent au bois.

Pour Jacqueline Guiot, Secrétaire générale au Secours populaire du Territoire de Belfort, certaines familles, bénéficiaires potentielles, pourraient passer à côté de l'aide. "Si ce n'est pas expliqué et réexpliqué, une partie de la population ne comprendra pas le document. Nous avons 4 ordinateurs ici, au Secours Populaire ; alors à partir de la rentrée, le 3 janvier, une personne sera présente tous les mercredis de 14h à 16h pour que les gens puissent faire leur demande et on sera à leur disposition."

Fracture numérique et fracture spatiale

À la fracture numérique vient s'ajouter la fracture spatiale, avec le problème de l'éloignement dans les zones rurales : "Dans les campagnes, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se déplacer. Je pense qu'il faut imaginer quelque chose avec les différentes municipalités dans les villages. Par exemple, on pourrait se déplacer dans les villages avec un ordinateur portable."

Si vous êtes concerné par cette aide, vous avez jusqu'au 30 avril pour réaliser la démarche. Il faudra présenter une facture nominative, pour prouver que vous avez acheté au moins 50 euros de bois pour vous chauffer.