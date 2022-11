Chèque énergie, bonus réparation, prime de Noël : ce qui change à partir du 1er décembre

Comme à chaque début de mois, quelques nouveautés font leur entrée dans notre quotidien. Chèque énergie, chèque pour le chauffage au bois, bonus réparation, prime de Noël : France Bleu fait le point sur les principaux changements ce 1er décembre 2022.

Chèque énergie

Le Parlement a adopté définitivement vendredi, par un vote du Sénat, un dernier budget rectifié pour 2022, prévoyant une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros afin de financer notamment un chèque énergie pour 12 millions de ménages. Mesure phare : le chèque énergie, de 100 à 200 euros par ménage, qui sera versé d'ici la fin de l'année.

Chèque pour le bois

Les Français qui se chauffent au bois pourront bénéficier d'une aide d'Etat allant de 50 à 200 euros, sous conditions de revenus, qu'ils pourront demander à partir du 22 décembre , a annoncé le ministre des Comptes publics Gabriel Attal dans une interview au Parisien publiée dimanche. Cette aide, qui a également été votée dans le budget rectifié pour 2022, représente une enveloppe de 230 millions d'euros.

Bonus réparation

Les Français pourront bientôt bénéficier d' un "bonus" pour faire réparer leurs appareils électriques et électroniques, afin d'allonger la durée de vie des équipements et de réduire les déchets. Ce fonds réparation, prévu par la loi économie circulaire de début 2020, entrera en vigueur le 15 décembre, avec une première série d'appareils concernés, suivie d'autres catégories d'équipements à partir de 2024. Il est doté de 410 millions d'euros pour six ans.

Dès la mi-décembre, les particuliers pourront se rendre chez l'un des 500 premiers réparateurs agréés (labellisés "QualiRépar"), et profiter d'une ristourne forfaitaire sur leur appareil en panne. Parmi la trentaine de types d'appareils éligibles : machine à café à filtre, fer à repasser (10 euros), aspirateur, perceuse/visseuse, lecteur DVD, home cinéma, instrument de musique, vélo, trottinette (15 euros), console de jeux, enceinte (20 euros), cave à vin, lave-linge, réfrigérateur/congélateur, tablette, téléphone portable (25 euros), téléviseur, vidéoprojecteur (30 euros).

Prime de Noël

Le 15 décembre, 2,3 millions de ménages modestes - notamment les bénéficiaires du RSA - percevront automatiquement la "prime de Noël". Depuis 2009, le montant de cette prime est par exemple fixé à 152,45 euros pour une personne seule, et à 320,14 euros pour un couple avec deux enfants.

Paris éteint les lumières

Face à la crise énergétique, la mairie de Paris, qui éteint plus tôt ses bâtiments depuis le début de l'automne, va demander l'extinction des publicités lumineuses dans ses rues la nuit à partir du 1er décembre. Toutes les publicités lumineuses, dans la rue et dans les transports en commun, devront être éteintes entre 23h45 et 6 heures du matin.

Déclaration d'impôts

Si vous avez déclaré en ligne et que vous pensez avoir fait une erreur, vous pourrez corriger votre déclaration d'impôt sur les revenus jusqu’au 14 décembre. Pensez à vérifier !

Fin de la collecte des armes non déclarées

Si vous détenez une arme illégalement (léguée ou trouvée dans votre grenier, par exemple) vous avez jusqu'au 2 décembre pour la déposer dans l'un des 300 points de collecte installés sur tout le territoire, et ce "sans formalités administratives".