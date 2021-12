Chèque énergie, indemnité inflation : les aides exceptionnelles versées à partir de ce lundi

A partir de ce lundi, deux aides exceptionnelles seront distribuées à un certain nombre de Français : l'indemnité inflation de 100 euros, qui concerne 38 millions de personnes, et le chèque énergie, qui concerne près de 5 millions de ménages modestes.

Ce lundi 13 décembre, deux aides exceptionnelles seront versées pour un certain nombre de Français.

L'indemnité inflation

L'indemnité inflation de 100 euros, annoncée par le Premier ministre Jean Castex le 21 octobre, concernera 38 millions de personnes : salariés, indépendants, exploitants agricoles, invalides, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux, étudiants boursiers, percevant moins de 2.000 euros net mensuels. Cette aide défiscalisée sera versée en une fois et automatiquement.

Les étudiants boursiers la toucheront en premier, ces lundi et mardi, avant les autres bénéficiaires au fur et à mesure et ce jusqu'en février, pour les retraités. Les salariés de droit privé devraient toucher la prime fin décembre, via leur entreprise. Les employés du secteur public la recevront "au plus tard" en janvier, précise le ministère.

Les salariés à employés à domicile se verront verser cette somme par l'Urssaf dès le 20 décembre. Les indépendants et micro-entrepreneurs y auront droit dans le courant du mois de décembre, et les artistes-auteurs dans le courant du mois de février.

Le chèque énergie

À partir de ce lundi également, les chèques énergie de 100 euros seront envoyés à 5,8 millions de ménages modestes pour les aider à faire face aux hausses du prix du gaz, de l'électricité et du fioul. Il s'agit d'un complément au chèque déjà envoyé au mois d'avril, dont le montant va "d'une cinquantaine d'euros à 200 euros environ", avait précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Le montant de ce chèque énergie dépend du revenu fiscal et de la composition du ménage.

Les ménages éligibles n'ont pas de démarche à effectuer pour recevoir cette aide exceptionnelle, qu'ils recevront par courrier quel que soit leur mode de chauffage. L’administration fiscale se base sur deux critères : le revenu fiscal de référence du ménage déclaré chaque année et la composition du ménage. Pour être éligible au chèque énergie en 2021, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 10.800 euros pour une personne. Vous pouvez vérifier votre éligibilité ici.

Selon les départements, le courrier sera envoyé du 13 au 17 décembre et du 20 au 22 décembre 2021 :

► Du 13 au 17 décembre, les départements :

des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Corse, Grand-Est (sauf le Bas-Rhin), Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Pays de la Loire ;

certains départements de Nouvelle-Aquitaine : Creuse, Corrèze et Deux-Sèvres ;

les départements des Outre mer.

► Du 20 au 22 décembre, les départements :