Chèques bancaires et chèques-vacances: c'est bientôt fini à la gare de Saint-Sébastien

Saint-Sébastien, France

"On se pose des questions !": Bertrand Giraud, le président du comité de défense de la gare de Saint-Sébastien, dans le nord de la Creuse, ne comprend pas le dernier projet de la SNCF. Les usagers de la gare ont découvert une affiche qui annonce qu'à partir du 20 mai, il ne sera plus possible de payer avec des chèques bancaires et des chèques-vacances à la gare.

Aller à la gare de La Souterraine

"Sur l'affiche, il est mentionné que les personnes qui voudront payer de cette manière devront aller à la gare de La Souterraine, explique Bertrand Giraud. On ne voit pas pourquoi ce qui est possible à la gare de La Souterraine ne le serait pas à Saint-Sébastien, surtout qu'actuellement on peut payer par chèque bancaire et chèque-vacance."

Le président du comité précise que cela va poser problème à ceux qui n'ont pas de carte bancaire et qui utilisent beaucoup leur chéquier. "Et le chèque-vacance, c'est une prestation sociale que beaucoup de salariés ont grâce à leur comité d'entreprise, donc c'est vraiment quelque chose de très utilisé", précise Bertrand Giraud.

Un changement de matériel

Après deux ans de bataille, le comité de défense de la gare de Saint-Sébastien a réussi à maintenir l'ouverture du guichet le samedi alors que la SNCF voulait le fermer. "La Région était intervenue, précise Bertrand Giraud. Mais on a l'impression que vu qu'on a réussi à bloquer la SNCF sur cette fermeture, peut-être qu'elle se dit on va essayer d'étouffer la gare commercialement pour revenir à la charge après."

De son côté l'antenne régionale de la SNCF répond que cette future mesure est liée à un changement de matériel qui ne permet plus de lire les chèques bancaires et les chèques-vacances et bancaires. Plusieurs gares sont concernées au niveau national. Les usagers de la gare de Saint-Sébastien espère bien obtenir des réponses lors du comité de lignes qui se tiendra le 13 mai à La Souterraine.