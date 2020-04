Chèques service de l'Etat et cagnotte participative pour les SDF, victimes du confinement

Le dispositif de l'Etat sur des chèques service va concerner 700 personnes dans le Nord, 600 dans le Pas-de-Calais et un peu plus de 200 dans la Somme. Les associations déjà implantées sur le terrain vont leur distribuer des chèques de sept euros par jour, un peu comme les tickets restaurant.

Distributions alimentaires suspendues

Cette aide exceptionnelle est destinée aux plus fragiles, qui n’apparaissent pas dans les radars des aides existantes, explique Nathalie Chomette, la directrice départementale de la cohésion sociale dans le Pas-de-Calais : "Ce sont des personnes qui ne sont pas connues des opérateurs habituels, comme le Département ou les CCAS. Et qui se retrouvent sans droits ouverts à des prestations sociales plus classiques."

Nous sommes là pour venir en aide à ces publics assez fragiles, notamment parce que des distributions alimentaires sont suspendues faute de bénévoles.

Et pour ceux qui vivent dans la rue, sans logement, le confinement rajoute des contraintes. Ils n'ont plus de ressources en faisant la manche, car il n’y a plus personne dans les rues. La demande d’aide est donc forte confirme Jérôme Rybenski, la directeur du Samu social du Nord : "Les associations ont des restes de stocks, ou puisent dans leurs fonds-propres pour acheter des denrées. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait."

Les besoins sont criants et nous vivons sur le gras de la bête.

"Il y a un élan de solidarité de la part de commerçants qui ont des stocks ou de supermarchés, ajoute Jérôme Rybenski. Mais si cela doit durer, nous ne savons pas du tout comment nous allons faire."

A Lille, les associations regroupées autour du Samu social ont donc lancé l’opération de financement participatif « Les repas solidaires», il s‘agit de collecter de l’argent pour financer des maraudes alimentaires. Déjà plus de 16. 000 euros ont été récoltés.