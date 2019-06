Cher : 260 personnes mobilisées contre la fermeture du centre de tri de Châteaumeillant

Châteaumeillant, France

Ils sont venus nombreux, ce samedi 22 juin, à 10 heures, élus, délégués syndicaux CGT et SUD, Gilets Jaunes et habitants de Châteaumeillant pour dire non à la fermeture du centre de tri postal prévue pour la mi-septembre. A cette échéance, les quinze facteurs de Châteaumeillant seront accueillis dans un îlot de facteurs installé au Châtelet, dans les locaux du Super U. Là, ils récupéreront le courrier trié à St-Amand pour le distribuer.

"Nos tournées vont être allongées, on ne trie plus nous-mêmes le courrier, ça va forcément se répercuter sur la distribution. Certains auront leur courrier qu'en fin d'après-midi", a déploré une des employés. qui travaille à Châteaumeillant depuis une trentaine d'années.

Cette réorganisation du service postal, due à une « baisse des volumes » estimée à 15,3 % depuis 2017, a été décidée par le siège à Paris et provoque la colère sur le terrain. "C'est une décision prise sans concertation, sans prise avec le terrain. Elle est incompréhensible et gâche nos efforts pour re-dynamiser le territoire", a tempêté le maire de la commune, Guy Bergerault.

Pour tous ceux venus, la fermeture de ce centre de tri est un symbole de l'abandon des services publics en territoire rural, d'autant plus que le centre du Trésor Public est lui aussi menacé de fermeture.

"Si on n'a plus notre courrier le matin, si on ne reçoit le journal que le soir à quoi ça sert ? Plus personne va vouloir habiter les petites communes rurales s'il n'y a plus rien" s'est plainte une habitante.

Réunis à 10 heures, les manifestants sont allés défiler dans les rues de la commune, jusqu'au bureau de Poste. Dès lundi 24 juin, le maire adressera un courrier à La Poste pour qu'elle revienne sur sa décision, il y joindra la pétition lancée il y a quelques semaines et qui circulaient encore dans le cortège. Elle a été signée par plus de 2000 personnes, c'est plus que le nombre d'habitants à Châteaumeillant, les communes alentours se sont montrées solidaires.