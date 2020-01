Cher : beaucoup d'efforts à faire pour lutter contre le mal-logement

Département Cher, France

Chaque année, la fondation Abbé Pierre nous livre son bilan annuel du mal-logement dans les plus grandes villes de France, jusqu'ici le Berry n'était pas concerné. La fondation a donc décidé d'élargir son baromètre pour voir comment le mal logement s'exprimait à l'échelle d'un département marqué par des villes moyennes et un secteur rural. L'étude a duré 6 mois et a été conduite par l'association le Relais, partenaire incontournable des pouvoirs publics et des bailleurs en matière d'hébergement d'urgence, mais pas seulement.

Pauline Pourtin nous présente les résultats de son travail Copier

12% des logements sont vacants dans le Cher, mais beaucoup sont inhabitables

Les demandes de logement en augmentation de 154 % entre 2013 et 2019 dans le Cher, notamment en raison des flux migratoires, et l'offre a du mal à suivre. Pourtant 12% des logements sont vacants dans le Cher mais pour beaucoup ils sont trop vétustes.