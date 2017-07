Cher : ça roule pour le Pont Canal de la Tranchasse

Cette fois, c'est bon ! Les travaux pour rénover le Pont Canal de la Tranchasse entre Ainay-Le-Vieil et Colombiers dans le St-Amandois, vont être lancés en septembre. Un chantier de 1,2 million d'euros qui s'inscrit dans l'aménagement du Canal de Berry à vélo.

Le pont canal de la Tranchasse est fermé depuis 1951. Il permettait aux bateaux du canal de Berry, en provenance de Commentry dans l'Allier, de franchir le Cher (la rivière). A l'avenir, ce seront donc des vélos qui l'emprunteront, même si le projet initial a été revu à la demande des bâtiments de France.Les cyclistes ne passeront plus, comme prévu initialement dans la cuvette du pont canal.

Le Cher passe sous le canal de Berry © Radio France - Michel Benoit

Il était temps, le pont canal de la Tranchasse continuait de se détériorer. La présidente du syndicat du canal de Berry, Véronique Fenoll ne cache pas son enthousiasme : "Ca y est ! On attaque les travaux qui démarreront en septembre ". Un chantier à 1,2 million d'euros. Fin 2018, tout devra être terminé pour pouvoir bénéficier des aides européennes. 500.000 euros seront nécessaires pour revoir le soutènement du pont canal qui empêche les poissons de remonter correctement le Cher pour frayer. Bernard vient régulièrement faire du vélo dans le secteur. Il croit en ce projet : " C'est sympa par ici. On voit des carpes, des hérons, on fait de belles balades !".

Le pont canal de la Tranchasse a été fermé en 1951 et se dégrade , depuis. L'eau passait dans la cuvette, au centre de l'ouvrage. © Radio France - Michel Benoit

Ces travaux, c'est aussi un soulagement pour le maire de Colombiers, Daniel Böne qui n'avait évidemment pas les moyens d'entretenir l'ouvrage. "C'est une belle opportunité ! A nous de bâtir l'offre touristique désormais pour accueillir au mieux les cyclistes."

Le pont canal tel qu'il devait être en décembre 2018. Les cyclistes, finalement, ne passeront en contrebas. La cuvette devrait être recouverte. © Radio France - Michel Benoit

Dix millions d'euros seront investis pour la première tranche du canal de Berry à vélo entre St-Amand-Montrond et Epineuil le Fleuriel, en espérant des retombées économiques importantes. Marie Sartin est maire d'Ainay-le-Vieil : "On a déjà le château qui attire du monde, on aura en plus les cyclistes qui arriveront de Montluçon. J'ai déjà convaincu deux personnes d'ouvrir des gites dans le village".

Les élus : Véronique Fenoll, présidente du syndicat du canal de Berry, à gauche, en discussion avec Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher, et des maires du secteur. © Radio France - Michel Benoit

Il faudra aménager au total 190 km de berges dans le Cher : le canal de Berry traverse tout le département.