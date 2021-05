Cher : des perturbations attendues dans la distribution du courrier ce mardi

Ces syndicats dénoncent une précarisation des emplois à la Poste et une réorganisation des tournées de facteurs notamment. C'est le cas par exemple, à partir de ce mardi sur Vierzon et Lury sur Arnon : quatre tournées sont supprimées et sur les 25 tournées restantes, cinq seront réorganisées en tournées sacoches ; c'est à dire que la tournée ne sera pas préparée par le facteur lui-même. Des tournées qui seront plus tardives, dénonce Emmanuel Neveux-Schuler, délégué CGT à la poste de Vierzon : " Qui connait mieux sa tournée que le facteur qui la prépare ? Maintenant, il y a des préparateurs qui classent le courrier. Le facteur n'arrive qu'à neuf heures et doit être rentré pour 16H00. Et s'il reste une ou deux rues à traiter, tant pis. C'est la mort du métier de facteur ! Et je ne vous parle pas des troubles musculo-squelettiques qui risquent de toucher les préparateurs. Tout ce qui guide aujourd'hui, la Poste, c'est la productivité et la rentabilité. "

Orlane Fretty, déléguée CGT à La Poste dans le Cher (lors d'un rassemblement devant la poste de Bourges, rue moyenne) © Radio France - Michel Benoit

Aujourd'hui, il y a moins de plis à distribuer et le facteur se voit confier d'autres tâches, mais cela provoque une vraie souffrance au travail, affirme Orlane Fretty, déléguée CGT pour la Poste dans le Cher : " Ces dernières années, il y a un recours massif à l'intérim pour combler les arrêts maladie, mais également toutes les positions de travail vacantes, y compris les départs en retraite ou les démissions. Il y a une vraie souffrance au travail. On demande de plus en plus de choses à effectuer et qui n'ont plus de lien avec le vrai travail des facteurs. Beaucoup de postiers plus âgés prennent un temps partiel aménagé senior parce qu'ils n'en peuvent plus et ne se reconnaissent plus dans le travail qu'on leur demande. Et ce malaise ne touche pas que la distribution du courrier."

le métier de facteur subit une transformation profonde © Radio France - Michel Benoit

Dans certains bureaux, on compterait selon la CGT jusqu'à 70 % d'intérimaires. La direction de La Poste explique devoir adapter son organisation à l'évolution de son activité. Les tournées sacoches, selon elle, permettent au facteur, durant sa tournée, d'être " encore plus au contact des clients " pour rendre de nouveaux services de proximité.