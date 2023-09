Cher : des touristes un peu moins nombreux cet été

L'effet rattrapage observé après les confinements du covid s'estompe... 71 % des professionnels du tourisme du Cher s'estiment cependant satisfaits de la saison estivale. L'oenotourisme et le vélotourisme grâce au canal de Berry et à la Loire à vélo sont en plein essor. Les restaurateurs et les hôteliers sont les plus déçus : " Ces deux dernières années, on avait pu développer une clientèle plutôt locale qui venait sur les coeurs de semaine à Bourges, explique Laurent Sautrey, directeur des opérations du groupe Gest'hotel. Cette clientèle-là, on l'a moins vue, cet été. Peut-être au profit des hébergements airbnb et autres. Nos coeurs de semaine ont été beaucoup plus calmes. Les weekends se remplissent toujours mais en dernière minute. Les personnes consomment aussi leurs vacances de manière différente : ils partent moins longtemps l'été et fractionnent plus leurs séjours dans l'année."

Une carte postale de promotion de la ville de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les moins satisfaits de la saison sont les restaurateurs, Ils jugent leur fréquentation à la limite du " peu satisfaisant ". Il semble que les touristes, à cause de l'inflation, aient fait des arbitrages analyse Sébastien Champault, responsable du développement à tourisme et territoires du Cher : " Le coût de l'hébergement augmente et le budget des touristes n'est pas extensible. Il y a forcément des choix et la restauration fait partie des plaisirs sur lesquels on se restreint."

La dépense moyenne n'a pas changé : environ 70 euros par touriste et par jour, hébergement compris. Encore faut-il pouvoir les dépenser le dimanche soir à Bourges : beaucoup de restaurants sont fermés. Certains restaurateurs partent carrément en vacances durant la période estivale. Ce n'est pas très bon pour l'image touristique de la ville. Annie Chaupitre, de l'UMIH du Cher, met en avant des problèmes de main d'oeuvre : " Certains de nos salariés veulent partir en congés l'été. On n'a pas toujours le choix et c'est compliqué de les remplacer. Comme vous le savez, on a de gros problèmes de recrutement. On trouve encore du personnel en cuisine, mais c'est très compliqué pour trouver du personnel de salle. C'est pourquoi certains collègues restaurateurs préfèrent fermer un peu l'été. Certains ferment aussi le dimanche soir car notre personnel apprécie d'être en repos à ce moment-là. Ce problème n'est pas propre à Bourges. On le voit aussi dans les grandes villes."

Le cloître de l'abbaye de Noirlac (Cher) © Radio France - Michel Benoit

76 % de la clientèle touristique est française. Les Belges, les Néerlandais et les Italiens sont, dans l'ordre les touristes étrangers les plus nombreux. Américains et asiatiques n'ont pas encore fait leur retour depuis le covid.

Le Cher lance une nouvelle campagne de pub dans le métro parisien cette semaine. Objectif : développer le tourisme en arrière saison : " Nous, on n'est pas dépendants de la météo comme peuvent l'être les destinations de montagne ou balnéaires, argumente Sébastien Champault. On peut donc continuer d'attirer en septembre et octobre en misant sur notre patrimoine naturel et historique. Même chose au printemps. On avait d'ailleurs connu un début de saison extraordinaire en avril et mai." On estime les retombées touristiques dans le Cher à 315 millions d'euros en 2021. C'est 85 millions de plus qu'en 2015.