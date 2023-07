Cher : en difficulté financière, l'école de musique de Lignières lance un appel aux dons

C'est une histoire commencée il y a 30 ans, en 1993, et qui pourrait se terminer à la fin de l'été, si l'école de musique de en Boischaut-Marche, située à Lignières, ne parvient pas à trouver des fonds. En grande difficulté financière déjà avant le covid-19, l'établissement qui accompagne une cinquantaine d'élèves est aujourd'hui quasiment mis au pied du mur. Il lui faut rembourser 5.000 euros d'avance de trésorerie d'ici la fin de l'été, et il devrait y avoir 3.000 euros de déficit sur l'exercice de cet année. Lionel Guiblin, président de l'école de musique en Boischaut-Marche, lance un appel aux dons pour tenter de sauver la structure.

Des difficultés financières anciennes

Déjà en difficulté en 2019, avant la pandémie de covid-19, l'école avait entamé une démarche locale d'accompagnement (DLA) avec la Ligue de l'enseignement du Cher. "On avait quand même 12.000 euros de déficit à l'époque (...) Puis le covid est arrivé, et entre guillemets ça nous a sauvé la vie (...) puisqu'il y a eu toute une année où il y a eu confinement donc les professeurs ont été payés par l'État. Nous on a eu beaucoup moins de salaires à payer, ce qui fait qu'on s'est sorti de ce guêpier et de ce déficit avec un excédent, on en revenait pas" explique Lionel Guiblin. Sauf qu'en réalité la crise sanitaire n'a fait que repousser de deux ans le problème, et aujourd'hui l'école se retrouve peu ou prou dans la même situation qu'en 2019.

Si le covid a eu pour effet de donner un sursis à l'école de Musique en Boischaut-Marche, il a tout de même eu des effets négatifs sur la fréquentation. La structure est passée de 70 élèves et plus avant la pandémie à une cinquantaine. Ce qui entraîne mécaniquement une baisse des cotisations reversées à l'école, qui salarie actuellement 7 personnes à temps partiel.

D'autres écoles de musique en difficulté dans le département

La situation de l'école de Musique en Boischaut-Marche ne serait pas un cas isolé selon Lionel Guiblin "Fanny Boyer qui est en charge du DLA dans le Cher nous a dit : 'le soucis c'est que vous n'êtes pas la seule école de musique à avoir des problèmes dans le département, il y a trois écoles de musique qui sont dans votre cas". Les situations de chacune des écoles ne sont pas exactement les mêmes, mais cela pose tout de même cette question : est-il encore possible aujourd'hui de faire vivre les petites écoles de musique ? "Les petites structures ont beaucoup plus de mal que les grosses (...) alors on est aidés effectivement : on a un soutien du Département, on a un soutien des communautés de communes, on a aussi quelques communes qui nous aident. Heureusement qu'on a ce soutien là, mais ca ne représente qu'une petite partie (...) et les subventions il ne faut pas se leurrer (...) ca va être la deuxième année où on est en baisse" estime le président de l'école de musique basée à Lignières.

Lionel Guiblin se bat pour que la structure qui est aussi installée à Châteaumeillant et à Châtelet continue à exister. D'autant que dans le secteur il n'y a pas d'école de musique à moins de 20 kilomètres. "Ca veut dire que ce serait un désert musical (...) Moi je trouve ça énorme, dans le sens où je vous le rappelle, je crois que Bourges veut être capitale européenne de la Culture. Donc ça serait bien que le Département suive aussi et soutienne un peu justement la culture sur le département. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais peut-être un peu mieux".

La campagne de dons lancée fin juin

Suites aux auditions de fin d'année, au cours desquelles l'école a annoncé aux parents ses difficultés financières, il a été décidé de lancer un appel aux dons. Plus de 1.800 euros ont déjà été récoltés sur la plateforme Yapla. La cagnotte est ouverte jusqu'au prochain conseil d'administration du 25 août, elle est accessible en cliquant sur le lien suivant .

Les dons donnent droit à une déduction fiscale de 66% pour les particuliers, et de 60% pour les mécènes (entreprises ou autres).

Des pistes pour améliorer les finances si l'école reste ouverte

En parallèle de cet appel aux dons, l'école de musique a mené plusieurs analyses pour comprendre d'où venait son déficit chronique, et ce qui peut être mis en place pour le résoudre. Le Département a ainsi recommandé à la structure de réduire la masse salariale pour réduire les difficultés financières de l'école de musique. Si cette dernière parvient à rester ouverte, le poste de directeur sera partagé avec celui de professeur. "On sera obligé de se séparer certainement de l'un des professeurs, puisqu'on a deux professeurs de guitare, et il y en a un qui n'a qu'un seul élève depuis quelques années. Ca n'est pas rentable, c'est clair" . L'école envisage aussi de mutualiser certaines activités pour qu'elles soient plus rentables.

Enfin dernier levier pour se remettre à flots : l'augmentation des cotisations. "On ne l'a pas fait depuis 2018, et bon là, déjà avec l'inflation, on ne peut pas trop passer à côté". Le tarif pourrait ainsi passer de 330 euros à 400 euros pour les élèves de moins de 25 ans qui habitent dans deux communautés de communes couvertes par l'école de musique. Pour les adultes, le tarif passerait de 450 euros à 500 euros. Une hausse que Lionel Guiblin assure avoir limité au maximum.

Pour organiser des événements plus rentables, le président de l'école de musique a plusieurs idées en tête. Par exemple l'organisation d'un concert de soutien aux Bains-Douches, situés juste à côté de l'école à Lignières. Sauf que pour le moment, suite au licenciement du directeur des Bains-Douches , en l'absence de remplaçant, il impossible de lancer cette proposition.

L'école de musique en Boischaut-Marche va devoir dans un premier temps compter sur le soutien des particuliers, pour recueillir au moins 5.000 euros d'ici fin août, afin de rembourser à minima son avance sur trésorerie.