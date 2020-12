Cher : fin de la grève chez le fabricant de wagons Inveho à Orval

Le mouvement de grève est terminé chez le fabricant de wagons Inveho. Le retour au travail se fera lundi 21 décembre. 70 ouvriers de l'usine à Orval, dans le Cher, avaient cessé le travail depuis mardi 15 décembre pour réclamer des augmentations de salaire et une prime de Noël plus importante. Un accord partiel a finalement été trouvé entre syndicats et direction : la prime s'élèvera à 500 euros, soit 200 euros de plus que prévu.

La direction avait confirmé auprès de France Bleu Berry que la grève avait éclaté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires et s'était dit ouverte à la discussion.