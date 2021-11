Cher : Franck Riester, VRP des entreprises en milieu rural

Franck Riester en visite dans le Cher ce jeudi, le ministre délégué au Commerce extérieur et à l'attractivité est venu vanter les bons résultats du gouvernement. La reprise est bien là avec un taux de croissance de 6 % et elle profite aussi aux entreprises en secteur rural. Le ministre s'est notamment rendu à la chocolaterie Mercier, à Baugy, puis chez Stromag à La Guerche-sur-l'Aubois, deux entreprises qui embauchent, avant d'aller dans les ateliers de Recticel Insulation à Bourges.

Un atelier de la chocolaterie mercier de Baugy (Cher) © Radio France - Michel Benoit

40% de croissance

La chocolaterie Mercier espère doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 14 millions d'euros en 2025. Pendant le Covid, ses exportations étaient retombées à zéro, au lieu de 20 %. Depuis quelques mois cela repart fort avec des exportations dans des nouveaux pays, "on vient de vendre notre camembert en chocolat en Australie et au Canada " détaille Julien Mercier, directeur général adjoint.

"On a aussi des grosses commandes en France sur le macaron. Il faut savoir qu'une partie de ces macarons sont produits et surgelés habituellement en Chine. On a des clients qui sont venus vers nous car une partie de leurs containers sont bloqués en douane française et le prix des containers a explosé. Du coup, ils relocalisent leur production en France et ça nous sert aujourd'hui. D'où l'intérêt de produire en France. Depuis le mois de juin, on est à 40 % de croissance. On espère que cela va durer. "

La chocolaterie Mercier prépare Noël depuis quelques semaines déjà. © Radio France - Michel Benoit

Des investissements pour se développer

Grâce à France Relance, la chocolaterie Mercier a bénéficié d'une aide de l'état de 800.000 euros pour mécaniser une partie de ses ateliers à Baugy. "Sur cet atelier chocolaterie de Baugy, on est passé de 18 à 34 personnes," se réjouit Daniel Mercier, pdg de la chocolaterie. "C'est quand même historique d'obtenir un taux d'aide de 40 %. Cela nous permet d'acquérir du matériel. C'est vraiment un gros coup de pouce. On va investir au total 2,4 millions d'euros." Les chocolats Mercier misent également sur la mise sur pied d'une filière durable du cacao pour conquérir des marchés à l'exportation.

Franck Riester a posé avec une partie des salariés de la chocolaterie Mercier. © Radio France - Michel Benoit

Autre fleuron, Stromag. Le leader mondial des freins industriels emploie 108 personnes à la Guerche-sur-l'Aubois. Stromag et réalise 56 % de son chiffre d'affaires à l'exportation. "En tout, depuis la fin de la crise, on a embauché huit personnes" indique Michel Donnay, directeur du site berrichon de Stromag. "On a recruté notamment deux ingénieurs pour notre bureau d'études. On veut dynamiser les nouveaux produits. C'est l'innovation qui nous permet de faire la différence. Sur certains projets comme les équipements surdimensionnés où la sécurité est encore plus un critère de choix, on rivalise largement avec les chinois, malgré nos coûts de production qui sont plus élevés. Il faut savoir qu'on est présent également dans toutes les centrales nucléaires en France. On a aussi été retenu pour les freins d'une grue hors normes aux Pays-Bas, capable de lever des charges de plus de 10.000 tonnes et aussi haute que la tour Eiffel."

Franck Riester, ministre délégué au commerce extérieur dans les ateliers de Stromag à La Guerche sur l'Aubois (Cher) © Radio France - Michel Benoit

La croissance dope les entreprises, il faut que cela profite maintenant à l'emploi et aux salariés, explique le ministre délégué au Commerce extérieur, Franck Riester, "il faut que ces bons résultats économiques bénéficient à ceux qui sont au chômage aujourd'hui. Ils doivent retrouver un emploi. Je tiens à souligner qu'on a retrouvé en France un taux de chômage qui est inférieur à celui d'avant la crise. Cela doit permettre également aux salariés de bénéficier progressivement des fruits de cette croissance, à travers la participation, l'intéressement, et des revalorisations ; des outils qui sont aux mains des entreprises. Mais vous savez, pour retrouver de la croissance, pour exporter, il faut que nos entreprises soient compétitives. C'est la raison pour laquelle, on a baissé l'impôt sur les sociétés et dans le plan de relance on baisse de façon très importante les impôts de production, pour que nos entreprises se battent à armes égales avec leurs concurrents." Nul doute que les fruits de cette relance et leur redistribution seront au cœur des négociations salariales annuelles dans les prochains mois.