Cher : KissKissBanBank et l'Office de Tourisme s'associent pour vous aider à développer votre projet

Bourges, France

Vous cherchez des financements pour ouvrir un gîte, un hôtel ou un restaurant dans le Cher ? KissKissBankBank et l'office de Tourisme du département s'associent pour vous aider à développer votre projet ! La célèbre plateforme de financement participatif lance un appel à candidatures. Les meilleurs dossiers pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour réussir leur campagne de dons sur internet. Seule obligation : l'idée doit être originale et éco-responsable explique Fanny Piederrière, adjointe de direction de la communication de Tourisme & Territoires du Cher.

Un jury, dix projets

"Il peut y avoir par exemple l'hébergement insolite, l'œnotourisme, la gastronomie, l'itinérance douce ou la filière jardin". L'objectif de ce partenariat avec KissKissBankBank étant "avant tout" de "développer le territoire, de booster les projets et de le faire avec les nouveaux modes de financements innovants". Un jury composé de professionnels va sélectionner une dizaine de projets. Ensuite, c'est la plateforme KissKissBankBank qui prend le relais.

Accompagnement sur-mesure

Des coachs vont accompagner les porteurs de projets dans leur campagne de financement participatif. "C'est la première fois qu'on va travailler avec un acteur du tourisme" se réjouit Mathieu Schnauwly, team manager au sein de la plateforme. "C'est une occasion en or pour les candidats parce que on va proposer un cadre de travail ultra luxueux pour réaliser les plus belles campagnes et les faire rayonner dans le territoire, en France, et partout où les idées peuvent trouver leur public". L'appel à projet sera lancé dans les premiers jours de l'année 2020. Inscriptions sur le site internet Tourisme & Territoires du Cher.