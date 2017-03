Cher : le premier contrat de ruralité signé

Le premier contrat de ruralité du Cher vient d'être signé : l'état veut lutter contre la désertification en apportant un peu d'argent frais aux communes rurales. Un million et demi d'euros est prévu pour le Cher cette année, en plus des dotations déjà existantes,

Et c'est le Pays Loire Val-d'Aubois, soit une zone d'une cinquantaine de communes à l'est du Cher, qui bénéficie en premier de ce nouveau dispositif, destiné à compenser la fracture territoriale et le sentiment d'abandon des habitants des petites communes. Ces contrats de ruralité sont prévus sur quatre ans et sont destinés à compenser la loi Métropole. " C'est bien pour Olivier Hurabielle, maire de Cuffy et président de la communauté de communes Portes du Berry, mais c'est loin d'être suffisant..."

La préfète du Cher, Nathalie Colin (au centre) entourée des élus du Pays Loire Val d'Aubois © Radio France - Michel Benoit

L'idée c'est de développer l'économie et les services en zone rurale : Denis Durand, maire de Bengy sur Craon, espère au moins 20.000 euros pour aider à la reprise de l'unique café restaurant qui reste dans sa commune. La communauté de communes Portes du Berry a monté un dossier pour la construction de son nouveau siège administratif. Ces contrats n'empêcheront pas les fermetures de poste ou d'école : le but est de maintenir les populations pour éviter d'en arriver là, selon la préfète du Cher,: Nathalie Colin. Le tourisme, le développement des énergies renouvelables, l'aide à la mobilité, les services à la personne, le commerce local, etc..peuvent ainsi bénéficier de subventions.

Le dernier restaurant de Sancergues est toujours à vendre. Les repreneurs ne se bousculent pas dans cette commune de 670 habitants. © Radio France - Michel Benoit

Dans le secteur, la réorganisation de la gare de La Guerche sur l'Aubois, a échaudé les élus. Les trains continuent de s'y arrêter, mais il n'y a plus aucun accueil sur place, sans parler des projets de fermeture de bureaux de poste ! Mais pour Serge Méchin, conseiller régional, rien n'est inéluctable. "Certaines petites communes ont même recommencé à gagner des habitants !". Mais voilà, ils ne fréquentent pas forcément les petits commerces locaux se désole Nicole. La commerçante tient un magasin de vêtements à Sancergues et a vu les commerces fermer autour d'elle : "une boucherie, une boulangerie, il n'y a même plus de restaurant dans la commune. La faute aux grandes surfaces et à internet ", explique Nicole !