Cher : les agriculteurs bio misent sur un nouvel outil pour développer leurs ventes

Le bio régresse depuis la fin des confinements. Le retour de l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat n'ont rien arrangé depuis la guerre en Ukraine. Les surfaces agricoles converties en bio ont continué cependant d'augmenter dans le Cher : 3.500 hectares de plus sur un an et une cinquantaine d'agriculteurs supplémentaires. Cette augmentation des surfaces converties au bio est néanmoins trompeuse. Il faut plusieurs années, en effet pour se convertir au bio et ces nouvelles surfaces sont le résultat d'un processus entamé avant le retournement de situation qu'on observe : " Le mouvement de conversion qui était bien engagé, est désormais bien arrêté, constate Philippe Doireau, président du groupement des agriculteurs bio du Cher. On a très peu de demandes de personnes qui envisagent une conversion. Certains l'ont peut-être en tête, mais là, il s attendent car le contexte est peu favorable."

ⓘ Publicité

Philippe Doireau, président du GABB18 (Groupement des Agriculteurs Biologiques du Cher) © Radio France - Michel Benoit

La loi Egalim qui oblige les cantines à proposer au moins 20 % de bio porte aujourd'hui tous les espoirs des producteurs : " Les objectifs fixés par cette loi ne sont pas atteints, poursuit Philippe Doireau. On travaille donc pour que la part du bio dans la restauration collective augmente. C'est tout à fait possible, mais on doit convaincre les gestionnaires et les cuisiniers." Et cela passe par une toute nouvelle plateforme créée à l'échelle de la région : Manger bio en Centre Val de Loire. 130 producteurs y sont déjà inscrits pour faciliter l'approvisionnement des cantines : " Ca facilite les choses pour les gestionnaires de restauration collective puisqu'ils ont un interlocuteur unique pour passer leurs commandes, explique Julien Jansen, agriculteur bio de Civray et trésorier de cette plateforme. Et ça permet aux producteurs de se recentrer sur leur coeur de métier qui est de produire. C'est difficile d'être partout à la fois et de faire aussi du commercial par exemple. On espère lever certains freins grâce à notre plateforme. c'est aussi pour cela qu'on se structure. Pour proposer une offre conséquente toute l'année et le frein du prix pour moi n'en pas un. Le bio n'est pas si cher que cela quand on le compare aux produits conventionnels équivalents. Je connais des cantines qui proposent du bio tout en restant dans des prix tirés."

Le bio subit un coup de frein en France mais la restauration collective pourrait représenter de nouveaux débouchés importants © Radio France - Michel Benoit

L'inflation est d'ailleurs moins forte sur les produits bio (dont les prix sont généralement plus élevés) que sur les produits conventionnels argumente Philippe Doireau : " Cela s'explique. Avec le bio, on est sur des marchandises beaucoup plus locales ou nationales. Le marché est donc beaucoup moins exposé aux spéculations internationales. Prenez par exemple le beurre bio. Vous le trouverez souvent moins cher que le beurre conventionnel." On comptait près de 27.000 hectares cultivés en bio dans le Cher fin 2021, premier département bio en termes de surfaces, à l'échelle de la Région.