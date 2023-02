Cher : les aides pour limiter la hausse du prix de l'énergie ne font pas le plein

Selon les estimations, près de la moitié des entreprises éligibles aux aides de l'État pour limiter la hausse du prix de l'énergie ne se sont pas encore inscrites dans les dispositifs. Cela concerne notamment les métiers de bouche.

ⓘ Publicité

C'est la raison pour laquelle le préfet du Cher s'est rendu, ce mardi, dans une boucherie de Bourges. Les aides varient en fonction de la puissance électrique délivrée, mais l'État peut prendre à sa charge jusqu'à la moitié du prix de l'électricité. Les fournisseurs sont également mis à contribution pour limiter la hausse à un prix moyen de 280 euros le mégawatt.

Ce boucher de Bourges, Hervé Durand, voit ainsi sa facture réduite de 62 euros pour deux mois. "Mon compteur est inférieur à 36 kilovoltampères. Mon tarif augmenté de 15% au 1er février comme Monsieur tout le monde, explique l'artisan. J'ai augmenté mes produits d'environ 3% en moyenne car on achète aussi la viande plus chère. Je vois certains clients qui épluchent leur ticket en sortant. ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Même moi, parfois, quand le ticket sort, et que je vois le montant, je me demande parfois s'il n'y a pas une erreur. Mais non, c'est le prix. Les clients se rabattent sur des viandes moins chères, mais même les volailles ont augmenté !"

Les fournisseurs d'énergie sont censés contacter leurs clients professionnels pour faire connaître les dispositifs d'aides existants. © Radio France - Michel Benoit

La hausse du prix de l'énergie entraîne des hausses en cascades chez les bouchers. Dans la profession, ce sont les bouchers qui disposent d'un laboratoire et de grosses installations qui sont évidemment les plus impactés. Les nouveaux abonnements d'électricité bondissent. "C'est fois trois, parfois, plus souvent fois deux, précise Rodolphe Dougy, président des bouchers en Centre-Val de Loire, installé à Bourges et Mehun-sur-Yèvre. Bien sûr qu'ils attendent les aides. Sur une boucherie qui fabrique, elles peuvent aller jusqu'à 500 euros par mois, voire plus. L'État peut toujours faire plus, mais on savait qu'on allait avoir une hausse de toute façon à la fin des contrats en cours. Effectivement, il fallait bloquer les prix des fournisseurs."

Rodolphe Dougy, président des bouchers en région Centre Val-de-Loire © Radio France - Michel Benoit

Une centaine d'entreprises du Cher se sont manifestées auprès de l'interprofession. Le préfet, Maurice Barate, est persuadé que certaines n'ont pas encore fait les démarches pour bénéficier des ces aides qui sont bien réelles. "Beaucoup pourraient encore en bénéficier. Donc, ma présence ici, c'est aussi une démarche de relance un mois après le lancement du dispositif, pour indiquer aux entreprises que ces aides sont toujours valables et qu'elles sont même rétroactives quand bien même la facture viendrait à arriver et ce sera valable sur la facture prochaine."

Le prix de la viande augmente. Jusqu'à 30 % de hausse sur le saucisson sec © Radio France - Michel Benoit

Tous les prix flambent du fait du coût de l'énergie. "Le saucisson sec prend 30% , a remarqué Rodolphe Dougy. Du coup, moi, j'ai réduit mes achats extérieurs et je fabrique davantage dans mon labo. Je fais mon propre saucisson. Cela permet de réduire les prix pour les clients." Les boulangers sont encore plus exposés. Une dizaine de points de vente ont baissé le rideau depuis le début de l'année en Berry. Un numéro de téléphone est mis à disposition des entreprises qui souhaitent s'informer sur ces dispositifs, par la préfecture : 0806 000 245