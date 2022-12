Cher : les entreprises de la métallurgie contraintes de délocaliser ?

Le prix du gaz et de l'électricité est multiplié par trois, quatre, voir vingt pour certaines entreprises. Ce n'est pas tenable sur la durée. On vous a beaucoup parlé des entreprises artisanales comme les boulangeries. Cela pose aussi de gros soucis dans l'industrie.

L'union des industries des métiers de la métallurgie tente de faire remonter les cas les plus difficiles aux ministères, via les préfectures. Certaines PME sont en péril, estime Frédéric du Laurens, président de l'UIMM Centre Val de Loire (et du Cher) : " Les marges pour une entreprise industrielle, c'est généralement cinq à six pour-cent. Le coût de l'énergie avant crise, c'était de l'ordre de 1,5 % (pour une entreprise pas trop énergivore). 1,5 % multiplié par quatre ou cinq et on dépasse tout de suite le niveau de marge de l'entreprise qui devient déficitaire. Se pose donc la question de sa survie. Ces entreprises-là vont chercher immanquablement à délocaliser les opérations de traitement thermique par exemple de l'aluminium. Ca concerne aussi la chimie, la verrerie. Et elles délocaliseront hors Union Européenne, puisque cette crise, elle touche exclusivement l'Europe. "

ⓘ Publicité

" Les chefs d'entreprise se posent la question : pourra t-on embaucher ? pour honorer nos carnets de commande ?"

Le gouvernement a débloqué 10 milliards d'euros pour aider les entreprises. L'état vient d'ouvrir un guichet pour permettre aux entreprises de bénéficier d'aides pour payer leurs factures d'énergie, (sur impôts.gouv.fr) : " Cette aide de 10 milliards d'euros va dans le bon sens, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas suffisante " s'inquiète Frédéric du Laurens. " Nos carnets de commande sont pleins, suite à la crise du Covid, mais les chefs d'entreprise se posent la question aujourd'hui de recruter ou non, face aux menaces que font peser les prix de l'énergie. Si l'envolée des prix perdure, ces 10 milliards ne suffiront pas. Les aides, c'est très bien mais ce n'est pas une situation qui est pérenne."