Cher : les locataires HLM épaulés contre les impayés dus au Covid

Ces impayés concernent des locataires sans problème habituellement, mais qui ont vu leurs ressources diminuer à cause du Covid. Un certain nombre d'offices HLM ont donc mis en place une charte d'accompagnement renforcé des locataires pour faire face à la crise.

C'est le cas de Val de Berry, par exemple, qui gère plus de 11000 logements dans le Cher. Le nombre de dossiers d'impayés à bondi de 18 %, mais une solution a été trouvée pour chaque locataire en difficulté : " On est monté de 250 dossiers d'impayés mensuels à un pic de 1200 dossiers en avril détaille Pascal Rigault, directeur de Val de Berry. Pas seulement pour des impayés par manque de trésorerie. On a eu aussi des soucis de traitement des TIP de paiement ; il y a eu aussi des problèmes d'acheminement du courrier, des soucis de paiement aussi sur l'extranet locataires. On a pu régler tout cela et fin juin, il nous restait 18 % supplémentaires de dossiers d'impayés. Pour chacun, on a pu trouver une solution individualisée. Je tiens aussi à saluer l'attitude de la Caf qui a continué de verser les allocations logement malgré les impayés. "

Mathilde Dipevens, responsable du pôle gestion sociale et Pascal Rigault, directeur de Val de Berry © Radio France - Michel Benoit

A Vierzon, Turkan s'est retrouvée en difficulté. Il n'y avait plus d'école durant le confinement et cette mère de famille a donc dû renoncer à son travail pour garder ses trois enfants : " Je suis tombée en I.J. pour la garde d'enfant et mon mari s'est retrouvé en chômage partiel." Gros souci, les indemnités journalières que devait toucher Turkan n'ont pas été versées dans les délais par la CPAM : " Elles ont été sur mon compte seulement au mois de juin, vers le 20 juin. Dès avril, j'ai donc appelé l'office HLM pour les alerter. Je ne pouvais plus payer mon loyer de 540 euros."

Les représentants des locataires, après la signature de la charge d'accompagnement renforcé, chez Val de Berry, à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Des délais de paiement ont été mis en place immédiatement. Un dossier de subvention a même été monté auprès du fonds solidarité logementqui a octroyé une aide équivalent à un mois de loyer environ pour Turkan : " Nos locataires, sous conditions de ressources, ont pu être aidés explique Mathilde Diepvens, responsable du pôle gestion sociale à Val de Berry. Cette aide varie de 500 à 1.000 euros maximum, selon la situation. C'est une bouffée d'oxygène effectivement pour nos locataires. ce qui était très important pour nous, c'était d'être à leur écoute et de trouver des solutions individualisées. On y est parvenu pour chacun." Les filets de sécurité ont donc bien fonctionné mais si la crise perdure ... : " La question c'est celle du chômage, s'interroge Pascal Rigault. On a pu faire face pour des baisses de ressources liées à une crise temporaire, mais si cette crise devient structurelle avec des fermetures d'usine, on aura encore besoin de ces dispositifs dont on pourra tester la solidité. " Des dispositifs abondés notamment par l'état, les départements et les entreprises pour le 1 % logement.