Cher : un nouveau combat pour les agriculteurs

Le pays Fort, au nord du département, risque de perdre une partie de ses aides européennes. Jusqu'à présent, cette zone était considérée par Bruxelles comme défavorisée et pouvait donc bénéficier de compensations financières. Mais voilà, une nouvelle carte a été établie.

Les agriculteurs du Pays Fort, dans la région de Vailly-sur Sauldre, sont inquiets : cette zone risque de ne plus être éligible à l'indemnité de compensation du handicap naturel. Une centaine d'exploitations agricoles se retrouveraient pénalisées. C'est sa proximité avec le Sancerrois qui désavantage le Pays fort. Depuis 1976 (date à laquelle avait été élaborée la précédente carte servant de base pour les techniciens de Bruxelles), les revenus des vignerons se sont envolés. Or, la politique agricole commune prend en compte le revenu moyen des agriculteurs des deux territoires. Arnaud Lespagnol, président de la FDSEA du Cher veut donc convaincre l'Europe de revoir le périmètre de sa zone de calcul. Mais ce n'est pas simple à obtenir. Le Pays Fort, rappellent les agriculteurs, souffrent de handicaps réels : des terres humides et lourdes, des collines, un territoire morcelé. Les rendements sont plus bas qu'ailleurs : cinq à dix quintaux de moins à l'hectare pour les céréales. Thierry Charpentier, qui est installé en GAEC avec son frère à Subligny, pourrait perdre d'importantes subventions de l'Europe : 16.000 euros lui sont versés chaque année au titre de l'indemnité de compensation des handicaps naturels. "Presque l'équivalent du salaire annuel de chaque associé " explique l'exploitant.

Le Pays Fort reste une zone importante d'élevage © Radio France - michel benoit

Les syndicats agricoles comptent donc faire pression sur les élus d'ici le mois de mars, date à laquelle les choses devraient être figées. Cette reconnaissance en zone défavorisée permet également de bénéficier de crédits à taux bonifiés, et d'aides à l'investissement ou à l'installation.