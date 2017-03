Cher : un nouvel outil gratuit pour doper les entreprises locales

C'est une première en France : le département du Cher vient de lancer une plate-forme internet gratuite pour faciliter l'accès des entreprises du département aux marchés publics.

Ce site est actif depuis le 27 janvier. Il recense l'ensemble des marchés publics lancés dans le département du Cher, toutes structures confondues. Les entreprises peuvent ainsi avoir une vision exhaustive de ces marchés, se tenir plus facilement informées pour ensuite postuler. Ce site a été créé par une start-up parisienne (leveilleur.fr). Il permet de mettre en évidence les marchés près de chez soi. Cette plate-forme, c'est avant tout un moteur de recherche pour faire émerger une information qui est habituellement noyée...

Lors de la présentation du site devant des chefs d'entreprise. © Radio France - Michel Benoit

On compterait pas moins de 12.000 sites en France de publication d'appels d'offres ! Une véritable jungle dans laquelle il est très difficile de s'y retrouver. Cette idée de rendre l'information plus lisible avait été émise par les entreprises du Cher l'an dernier. Le conseil départemental s'en est emparée. L'entreprise doit juste créer son compte et sélectionner à partir de mots-clefs, le type de marchés qui l'intéresse. Un système de veille lui fera alors remonter automatiquement les marchés publics qui pourraient la concerner dans le département. Ce site s'adresse surtout aux PME et aux entreprises artisanales qui n'ont pas de service dédié. Un site est entièrement gratuit dont voici l'adresse : http://veille.commandepublique18.fr