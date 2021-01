Cher : un nouvel outil pour devancer les difficultés des entreprises

Le Groupement de Prévention Agréé du Cher est une association qui regroupe d'anciens patrons ou cadres supérieurs. Ils accompagnent bénévolement les patrons confrontés à des difficultés financières pour essayer de les remettre sur de bons rails et éviter certaines procédures judiciaires. (Il existe aussi un GPA dans l'Indre.) Cet outil de la Banque de France, va permettre d'affiner les diagnostics pour obtenir l'appui des banques... Opale, c'est son nom, une sorte de base de données qui permet de passer au crible les performances de son entreprises par rapport aux moyennes locales : " Cela permet de situer rapidement une entreprise dans son environnement " détaille Michel Clausse, président du Groupement de Prévention Agréé du Cher. " Et cela, c'est une force extraordinaire."

Michel Clausse, président du GPA du Cher (à g) et Christophe Caruelle, directeur de la Banque de France, à Bourges. - Stéphanie Roumet

On peut se jauger et si les résultats ne sont pas trop mauvais, aller ensuite frapper en confiance à la porte de son banquier avec des arguments, d'autant que les bénévoles du GPA du Cher, auront cerné les solutions à appliquer : " Dans la moitié des cas au moins, la banque nous dit, qu'elle est prête à rouvrir une ligne de crédits suite au travail d'accompagnement qu'on accomplit auprès de l'entreprise." détaille Michel Clausse. " Donc, vous pensez bien que désormais, avec le tampon Banque de France, disant voilà comment comment se positionne cette entreprise sur son marché, et voici comment elle va, on a là un moyen de négociation avec la banque qui devient inattaquable."

Le Groupement de Prévention Agréé a été créé fin 2018 dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Alors que tout le monde s'attendait à une explosion des chiffres, le nombre de faillites dans le Cher a baissé de 28 % en 2020, signe que la mise sous perfusion de l'économie par l'état, donne des résultats. Michel Clausse se veut relativement optimiste sur la reprise en 2021 : " Finalement les difficultés restent ciblées sur certains secteurs industriels spécifiques comme l'aéronautique et certains services comme les cafés-hôtels-restaurants, l'animation et la culture. Les autres secteurs sont beaucoup moins impactés et continuent de travailler. On assistera à un rebond de la consommation dès que les conditions sanitaires s'amélioreront. On l'a d'ailleurs vu après le premier confinement. Reste qu'il faudra évidemment payer la facture." Le GPA du Cher a accompagné environ 70 entreprises en deux ans.