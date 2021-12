Cherbourg - Les remèdes de la ville pour soulager un marché de l'immobilier sous pression

Depuis les confinements et avec les nombreux recrutements dans le Cotentin, les biens immobiliers se font aujourd’hui rares et les prix flambent dans la quatrième ville de Normandie. Alors que 5.000 postes restent encore à pourvoir sur le territoire, Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin, fait du logement l’une de ses priorités pour l’année à venir :

« C’est un signe du dynamisme de la ville. On ne va pas se plaindre d’avoir de nouveaux arrivants, en revanche la question du logement fait partie des nouveaux défis à relever. »

Plusieurs centaines de logements vont sortir de terre

La municipalité annoncera en début d’année 2022 la construction de plusieurs centaines de logements neufs. « La ville s’implique et coordonne avec un atelier public d’urbanisme pour imposer un certain nombre de choses aux promoteurs et bientôt un office foncier solidaire qui permettra de déconnecter la partie immobilière de la partie foncière et donc de permettre à des familles modestes d’habiter à Cherbourg-en-Cotentin », explique le maire Benoît Arrivé.

Des propriétaires rappelés à l’ordre

Les biens disponibles manquent, alors la ville veut « convaincre » les propriétaires privés de rénover les logements qui ne sont pas aux normes. « Parfois nous y arrivons, parfois il faut un peu plus se fâcher. La municipalité rappelle à certains propriétaires leurs obligations pour remettre des biens sur le marché. Être propriétaire, ce n’est pas simplement encaisser des loyers », rappelle Benoît Arrivé.

La mairie en « pré-alerte » sur Airbnb

Cherbourg a vu sa cote grimper en flèche sur Airbnb. De nombreux appartements ou maisons se retrouvent aujourd'hui sur la célèbre plateforme de location de courte durée. Selon Benoit Arrivé, Airbnb « commence à être une difficulté » pour Cherbourg-en-Cotentin.

« Aujourd’hui les maires sont un peu dépourvus face cette tendance. Ça fait partie des sujets qui devraient être examinés au niveau national _pour légiférer et éviter le développement à tout-va de Airbnb_. Et on le voit par exemple à Paris, dans les quartiers où il y a le plus de Airbnb, les commerçants ont disparu »