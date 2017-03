Cherbourg : Cazeneuve posera la première pierre d'une usine de pâles d'éoliennes

Le Premier Ministre Bernard Cazeneuve sera de retour dans sa ville jeudi à l'occasion de la pose de la première pierre d'une usine très attendue dans la ville : la fabrique de pâles d'éoliennes de l'industriel LM Wind Power. Plus de 500 emplois sont annoncés.

Tout vient à point à qui sait attendre! La construction de la future usine de pâles d'éoliennes sur le port de Cherbourg débute symboliquement ce jeudi, avec la traditionnelle pose de la première pierre. Un véritable événement que ne comptait pas rater l'ex-maire de la commune, Bernard Cazeneuve. Car l'actuel Premier Ministre a connu et accompagné la genèse du projet.

Cherbourg : le choix d'Alstom

Tout commence en juillet 2011 par le premier appel d'offre lancé par l'Etat, pour la réalisation de parcs éoliens en mer. Parmi les candidats, qui doivent monter leurs dossiers, il y a Areva, et Alstom. Ce dernier annonce en novembre que s'il est retenu par l'Etat, il installera deux usines pour la construction des éoliennes, sur le port de Cherbourg. Alors quand l'industriel est choisi en avril 2012 pour équiper 3 parcs (Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Saint-Nazaire), les élus locaux sont aux anges. Alstom compte installer ses chaînes de production de pâles et de mâts sur le port du Cotentin. Un projet qui créérait 500 emplois directs et 2000 indirects! 150 entreprises locales pourraient en profiter.

Malgré les retards, les collectivités investissent et continuent d'y croire

Mais il faut accompagner l'industriel, répondre à ses besoins. Les élus se lancent alors dans un chantier colossal : 100 millions d'euros investis pour allonger et renforcer le quai des Flamands, et surtout, gagner près de 40 hectares sur la mer, histoire d'offrir l'espace nécessaire aux industriels. Seulement le temps passe et les inquiétudes reviennent. Il y a le rachat d'Alstom par General Electric en 2014, l'échec la même année, face à Areva, pour obtenir de nouveaux champs d'éoliennes, les recours contre les parcs en mer, et du coup, un industriel qui retarde le début des travaux sur le port.

Une première usine et peut-être bientôt une seconde?

Finalement, General Electric associé à LM Wind Power aura tenu parole. La construction de l'usine de pâle va débuter, certes avec 2 ans de retard, mais elle va se faire pour 50 millions d'euros (dont 8 financés par les collectivités) avec à la clé 550 emplois directs. Les élus espèrent toujours aujourd'hui obtenir la construction de l'autre usine, celle des mâts des éoliennes promise en 2011. La présence aujourd'hui à Cherbourg-en-Cotentin du patron de la branche énergie de General Electric permettra peut-être d'avoir des précisions sur cet aspect du dossier. Jérôme Pécresse sera aux côtés de Bernard Cazeneuve au coeur des nouveaux terre-pleins gagnés sur la mer à 13 heures ce jeudi pour lancer ce chantier symbole de l'avenir industriel de la ville.