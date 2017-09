Cherbourg : des locaux modernes pour l'accueil des handicapés au centre Jean Itard

L'association du Cotentin d'aide et d'intégration sociale (ACAIS) a inauguré ce vendredi deux nouveaux bâtiments pour l'accueil de personnes handicapées. Les anciens locaux n'étaient plus aux normes.

Les bâtiments ont été livrés il y a quelques semaines. Déjà les résidents et le personnel en ont pris possession. Pour tous, c'est un vrai changement d'univers. "Les anciens bâtiments n'étaient plus adaptés", souligne le directeur général de l'ACAIS, Luc Gruson. "La maison d'accueil spécialisé qui héberge 40 adultes fortement handicapés datait des années 1980. Elle n'était plus aux normes avec encore des chambres doubles, des espaces exigus et une mauvaise isolation phonique". Le nouveau bâtiment propose de vastes espaces communs, des chambres individuelles et de vastes ouvertures pour faire entrer le maximum de lumière. "On est passé de 1700m2 à 2800m2 pour l'accueil de 40 résidents", se félicite Luc Gruson. Les améliorations sont encore plus flagrantes avec le nouvel Institut médico-éducatif qui accueille 18 jeunes âgés de 7 à 20 ans. Avant ils étaient répartis dans trois maisons individuelles situées sur la commune déléguée de La Glacerie. "Désormais, leur prise en charge au sein du centre Jean Itard dans un seul et même bâtiment moderne rend le travail du personnel plus simple" se félicite le directeur général.

Espace, confort, lumière : les résidents handicapés disposent de conditions d'hébergement modernes © Radio France - Benoît Martin

Bientôt des places supplémentaires?

8 millions d'euros au total ont été accordés par l'Agence régionale de Santé (ARS) pour réaliser les deux bâtiments. Une somme conséquente qui permet de se mettre aux normes mais pas d'augmenter la capacité d'accueil des structures. "C'est un regret", reconnaît Luc Gruson, "car nous avons des listes d'attente pour intégrer chacune des deux maisons. Nous sommes en négociation avec l'ARS pour obtenir la possibilité, dans un avenir proche, de réhabiliter l'ex maison d'accueil spécialisé que nous venons d'abandonner, pour disposer de places supplémentaires".

Un atelier tout neuf pour l'ESAT

L'ACAIS travaille aussi avec l'ARS en vue de la reconstruction d'un atelier de son ESAT parti en fumée lors d'un incendie en mai dernier. Quelques 90 travailleurs handicapés s'étaient retrouvés au chômage technique. Depuis, des solutions ont été trouvées pour les employer temporairement dans d'autres ateliers pour personnes handicapés dans l'agglomération cherbourgeoise. Mais l'ambition de Luc Gruson, c'est de pouvoir au plus vite les faire revenir sur le centre Jean Itard. Là aussi, des discussions sont en cours avec l'ARS pour financer la reconstruction de l'atelier d'imprimerie au plus vite.