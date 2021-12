Cherbourg-en-Cotentin : des stages BAFA, animateurs enfants, entièrement financés

L'association OCLVO (Oeuvre Communale Laïque de Vacances d'Octeville) de Cherbourg-en-Cotentin qui gère 3 centres aérés, des mini-camps et des colos va entièrement financer des stages BAFA. Jusqu'ici ils étaient pris en charge à 50 % de manière progressive mais il fallait avancer l'argent. Là, l'idée c'est de permettre à des personnes, dès l'âge de 17 ans, de devenir animateurs pour enfants sans débourser un centime. Une solution coûteuse mais indispensable car depuis plusieurs années, la structure, comme d'autres, doit faire face à des difficultés de recrutement. Nicolas Durchon coordinateur adjoint : "les vacances des étudiants ne collent pas toujours avec celles des plus petits et puis avec la réforme du BAC et le contrôle continu beaucoup de lycéens hésitent aussi aujourd'hui à se lancer conséquence on refuse entre 15 et 30 enfants à chaque fois."

La personne s'engage à travailler jusqu'à 80 jours pour l'association

L'idée de l'OCLVO pour attirer les candidats c'est de financer entièrement les stages BAFA, indispensables pour devenir animateur enfants. Un stage qui dans sa totalité coûte jusqu'à 1000 euros. Mais attention en contre partie le jeune ou le moins jeune d'ailleurs s'engage à travailler jusqu'à 80 jours pour cette association et pas une autre.

L'association OCLVO gère 3 centres de loisirs pendant les vacances scolaires sur Cherbourg-en-Cotentin : les 3-4 ans au centre Marie Lamotte, les 5-7 ans au Village des Enfants et le centre André Picquenot pour les 8-13 ans. Aujourd'hui un animateur BAFA est indemnisé (attention ce n'est pas un salaire mais une indemnisation) à hauteur de 500 euros pour 10 jours.

Aujourd'hui, la formation est ouverte à toutes personnes de 17 ans et +

Les informations plus précises et la fiche de candidature à renvoyer sur : https://www.oclvo.com/financement-bafa/