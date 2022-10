Cherbourg-en-Cotentin va agrandir des zones d'activités, découvrez lesquelles...

Aujourd'hui les 42 Zones d'Activités de l'agglomération du Cotentin sont occupées à plus de 95 %. On est proche de la saturation foncière. Cela traduit la très bonne santé économique du Cotentin que d'autres territoires en France nous envie. Un taux de chômage bas et 3 000 emplois à pourvoir. Aujourd'hui 600 entreprises occupent les 42 Zones d'Activités et cela représente 9 000 emplois.

L'agglomération du Cotentin fait attention aux projets

L'agglomération du Cotentin ne manque pas de demandes d'entreprises souhaitant s'installer sur les Zones d'Activités. Mais elle fait attention : il faut que les projets soient créateurs d'emplois, qu'ils apportent une valeur ajoutée, qu'ils soient harmonieux, respectueux de l'environnement et qu'ils tiennent compte du bassin de vie. Sans oublier l'esthétique des bâtiment. Mais les entreprises aussi ont quelques exigences. Pour le bien être des salariés, il faut parfois faire cohabiter à proximité une salle de gym ou un parc de santé pour leur permettre d'aller courir entre midi et deux. Bref tout cela à son importance.

Pas de spéculation foncière

Pas question de faire de la spéculation foncière, exemple avec ce projet tombé à l'eau zone d'Armanville à Valognes, le propriétaire voulait revendre 6 fois plus cher le terrain mais c'était interdit dans l'acte de vente. L'agglo a donc pu racheter quasi au même prix ce terrain pour le proposer à une autre entreprise. L'agglomération du Cotentin qui aujourd'hui se félicite d'avoir repris la main sur ces dossiers ce qui permet de protéger le foncier sur notre territoire.

Les Zones d'Activités qui vont s'agrandir d'ici 2028 :

- ZA de Bénécère (Cherbourg-en-Cotentin) + 7 hectares

- ZA des Fourches (Cherbourg-en Cotentin) + 6 hectares

- ZA de La Croix Morel (Cherbourg-en Cotentin) + 18 hectares

- ZA de Bréquécal (Cherbourg-en-Cotentin) + 5 hectares

- ZA des Costils (Les Pieux) + 10 hectares

- ZA d'Armanville (Valognes) + 20 hectares

- ZA du Haut Gelé (Montebourg) + 8 hectares

- ZA de Portail (Portbail) + 9 hectares

La Zone d'activité de Bénécère boudée avant plait beaucoup aujourd'hui. Il y aura là notamment le pôle d'excellence soudage et au cas où le projet de nouvelle prison verrait le jour du terrain est encore disponible. Mais pour combien de temps ? Benoît Arrivé maire de Cherbourg-en-Cotentin a prévenu le ministère de la justice qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'après il sera peut être trop tard.

Aux Fourches 6 hectares de plus sont prévus avec le projet Orano qui est en train de s'implanter, l'Institut de formation des soins infirmiers qui va déménager du centre ville (IFSI) et on parle aussi d'une future école d'ingénieur

C'est celle d'Armanville à Valognes qui va le plus s'agrandir avec 20 hectares supplémentaires dont 800 m2 vont profiter au laboratoire OptimHal Protec'som qui fabrique des équipements médicaux pour les hôpitaux et les pharmacies. Un nouveau bâtiment sortira de terre et doublera ses capacités de production.