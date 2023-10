Cherbourg et Granville passent en "zone tendue" sur l'immobilier : qu'est-ce qui change ?

Des studios à plus de 700 euros et des annonces qui se comptent sur les doigts d'une main, le marché de l'immobilier est très compliqué à Cherbourg-en-Cotentin. La ville attire de nouveaux actifs qui trouvent du travail dans une zone en quasi plein emploi, mais ils ont de grosses difficultés à se loger. Difficultés aussi sur la côte, à Granville, où les résidences secondaires et locations saisonnières prennent tout le marché et les locaux ne trouvent pas de logement. Les deux villes viennent donc d'être classées en "zone tendue" par un décret le 2 octobre dernier. 154 communes en France intègrent ce "zonage".

Ce qui change

La durée du préavis est réduite : les locataires n'ont plus qu'un mois pour quitter un logement non meublé contre 3 mois auparavant.

: les locataires n'ont plus qu'un mois pour quitter un logement non meublé contre 3 mois auparavant. Des loyers encadrés à la relocation : le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer en deux baux, à moisn d'avoir fait de gros travaux qui le justifirait. En revanche, si c'est une première location, il peut toujours fixer le montant du loyer qu'il souhaite.

: le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer en deux baux, à moisn d'avoir fait de gros travaux qui le justifirait. En revanche, si c'est une première location, il peut toujours fixer le montant du loyer qu'il souhaite. La fiscalité : les logements vacants sont taxés s'ils sont inoccupés pendant un an ou plus. L'idée est d'inciter à la mise sur le marché d'un maximum de biens.

Ce qui pourrait changer

Le plafonnement des loyers : les communes concernées peuvent demander un plafonnement des loyers à l'Etat. Cela signifie que le loyer ne pourra pas sortir d'une certaine fourchette.

De nouvelles possibilités