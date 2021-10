Cherbourg - Fastnet Race : le bilan des retombées en 5 chiffres-clés

Deux mois après l’arrivée du dernier bateau de la mythique course au large, les élus du Cotentin, le conseil Départemental de la Manche et l’association « Arrivée Fastnet Cherbourg », ont fait le bilan de l’évènement. Voici les principaux chiffres à retenir.

11.000

Le nombre d’articles générés par les médias locaux et internationaux autour de la course et de son arrivée en Normandie. C’est cinq fois plus que pour l’édition 2019.

A titre de comparaison, cela représente 35 millions d’euros de couverture médiatique (la somme qu’il aurait fallu investir en publicité pour obtenir une couverture équivalente, a estimé l’organisateur britannique de la course)

140.000

Le nombre de touristes présents à Cherbourg et aux alentours sur la période de l’évènement Fasnet Race. Il s’agit d’une étude Orange Flux / Vison pour l’agence d’attractivité Latitude Manche. Difficile en revanche de mesurer l’impact précis de la Fastnet sur la fréquentation touristique, l’étude comptabilise l’ensemble des touristes présents sur la zone pendant cette période de vacances estivales. Cependant, assurent les élus, les hébergements et les restaurants du centre-ville affichaient complet pendant 15 jours.

6 – 7 millions d’euros

C’est la fourchette estimée de la somme dépensée par les touristes présents à Cherbourg et ses alentours pendant la durée de l’événement.

500.000

Le nombre de piétons recensés sur les deux premières semaines d’août. C’est l’équivalent de la fréquentation d’un mois de décembre pour les commerçants du centre-ville de Cherbourg. Le village de la Fastnet Race installé sur la Plage Verte à Cherbourg a accueilli 5.000 personnes en moyenne chaque jour.

229

Le nombre de bateaux qui ont franchi la ligne d’arrivée à Cherbourg. Ils étaient 337 au départ. 181 bateaux se sont amarrés à Cherbourg, soit 1.420 marins de 20 nationalités.

Un budget « à l’équilibre »

L’organisation de l’arrivée de la course Fastnet Race a coûté 1,4 millions d’euros. « Le budget est à l’équilibre », précise Jean-Louis Valentin le président de l’association « Arrivée Fastnet Cherbourg ».

Des points à améliorer

Cherbourg-en-Cotentin sera de nouveau le port d’arrivée de la Fastnet Race en 2023. Pour ce prochain rendez-vous, les organisateurs manchois veulent améliorer ce qui a moins bien fonctionné « comme la communication autour de la course, pour que les spectateurs soient mieux informés sur l’heure d’arrivée des bateaux ».

Autre point régulièrement évoqué par les spectateurs : la frustration de ne pas pouvoir approcher les bateaux ou les skippers (qui pour certains pliaient bagages directement après avoir franchi la ligne). Des discussions seront menées avec l’organisateur britannique pour que les bateaux et les marins restent plus longtemps après la fin de leur course à Cherbourg.