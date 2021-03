Cherbourg – Cinémas fermés : « la culture est muselée »

Au-dessus de l’entrée du cinéma associatif « le Palace » sur la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville à Cherbourg, une question a remplacé les affiches de films qui étaient placardées dans le monde d’avant. « Pas essentiel le cinéma ?? ».

"On meurt peut être du Covid, mais le Covid tue la vie"

La réponse est évidemment « oui » pour la quarantaine d’adhérents du Palace. Ils réclament la réouverture au plus vite des salles obscures. « On s’est aperçu que les livres, c’est essentiel. Le cinéma aussi c’est essentiel », affirme Michel un membre de l’association qui dit ressentir « une lassitude » face ces mesures de fermeture. « C’est même un grand ras-le-bol ! On a besoin de se retrouver. On meurt peut être du Covid, mais le Covid tue la vie. On ne bouge plus, on ne fait plus rien », enchaîne Dominique, adhérente au cinéma Le Palace depuis 2017.

"Quand on voit les supermarchés ou les églises..."

Les deux salariés de l’association Le Palace sont au chômage partiel. Les aides de l’Etat permettent de tenir, mais Michel Rey le président de l’association qui gère le cinéma veut rouvrir ses portes. Il est tout à fait possible selon lui de respecter les mesures sanitaires. « On a 260 places. Quand on a 80 à 100 personnes dans la salle, _on a largement la place pour respecter les distances_. Quand on voit les supermarchés et les églises, on est assez généreux avec eux. On peut faire autant, voire mieux dans les salles de cinéma. »

"Ce n'est pas un masque, c'est une muselière"

L’adjointe de Cherbourg-en-Cotentin en charge de la vie associative participait au rassemblement. Odile Lefaix-Véron demande au gouvernement des mesures par territoire pour permettre au monde la culture de revivre. « Effectivement le virus circule, mais on n’est pas tous égaux. Ici, on a un taux d’incidence faible. Il faut que le gouvernement entende les élus locaux. On ne nous écoute pas. Ce n’est pas un masque, c’est une muselière. _La culture, le cinéma, le théâtre… On est tous muselés_. Les gens ont besoin de se retrouver. »

Le cinéma Le Palace espère une réouverture le mois prochain, même si pour l’instant aucune date n’a été donnée par le gouvernement.