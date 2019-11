Cherbourg : l'association Sharebourg se développe avec des ateliers mensuels

Cherbourg, France

L'association Sharebourg, qui organise environ quatre trocs solidaires à Cherbourg chaque année, a désormais un rendez-vous hebdomadaire. Chaque premier dimanche du mois, ils mettent en place des ateliers sur le recyclage.

Ils ont lieu à l'ancienne caserne de pompiers de Tourlaville. Des locaux prêtés pour l'occasion par l’Association de sauvetage et d’éducation à la sécurité du Cotentin. Un atelier sur la couture était organisé ce dimanche.

Des mots affichés sur l'un des murs de la pièce © Radio France - Raphaël Cann

Dans une petite salle, une quinzaine de personnes sont affairés sur des tables, mesurant, découpant ou cousant du tissus. Certains viennent rapiécer de vieux vêtements, comme Anne. La chemine jaunie de son marie entre les mains. "C'est sa préférée. Il a déchiré la poche de poitrine", commente cette retraitée.

"Je couds un peu, mais je fais souvent des bêtises. Ça me rassure de ne pas coudre seule", explique-t-elle. Chaque participant est guidé par des membres de l'association qui les accompagne.

Fanny, par exemple, a suivi un bac pro tapisserie d’ameublement. Elle a également une micro-entreprise où elle vend des sacs en vrac faits avec des tissus recyclés. "Donc forcement je sais coudre", plaisante cette Manchoise

Elle conseille une participante dans la création d'un petit sac. "C'est pour nos achats de fruits et légumes, ça évite d'utiliser les sachets en plastiques. Je suis dans un objectif de zéro-déchets", ajoute-t-elle.

C'est le principe de ces ateliers. "Le but de l'association c'est de chercher comment consommer autrement à travers le partage et l'échange." explique Élise Jamoteau, la présidente de Sharebourg. A terme, elle souhaiterait notamment trouver des locaux pérennes pour l'association et installer une recyclerie, un lieu où chacun peut venir à tout moment et être guidé pour apprendre à réparer des meubles ou des tissus.