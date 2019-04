Cherbourg : l'entreprise de pales d'éoliennes LM Wind Power prévoit de doubler ses effectifs d'ici fin 2019

Cherbourg, France

LM Wind Power poursuit sa deuxième grande vague de recrutement. L'entreprise compte déjà 120 salariés et espère au minimum doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année 2019. Des réunions d'informations sont organisées toutes les quatre à six semaines pour recruter de nouveaux salariés, et la formation est même fournie.

On propose une formation complète"

"On savait dès le départ qu'on ne trouverait pas les compétences pour faire notre métier, car c'est un métier totalement nouveau. On se rend compte qu'on a pas mal de personnes qui sont intéressées par une reconversion, et le fait qu'on propose une formation complète a séduit pas mal de personnes", explique le directeur de l'usine LM Wind Power de Cherbourg, Erwan Le Floch.

Une fois que l'entreprise a identifié les futurs salariés, elle propose un cycle de formation de cinq semaines à Cherbourg - avec une remise à niveau, une formation sécurité, et trois semaines dans l'usine à Cherbourg - suivi de deux mois à l'étranger, dans une usine LM Wind Power qui produit des pales d'éoliennes.

Des aptitudes plutôt que des qualifications

LM Wind Power utilise une méthode de recrutement par simulation, c'est à dire qu'elle cherche des aptitudes, et non des qualifications ou des diplômes, explique David Lefebvre, directeur de l'agence Pôle Emploi Cherbourg Centre :

ECOUTEZ : David Lefebvre, directeur de l'agence Pôle Emploi Cherbourg Centre Copier

Des réunions d'informations sont régulièrement organisées, il suffit de se rapprocher de son conseiller Pôle Emploi pour s'y inscrire.