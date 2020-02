Cherbourg : l'intersyndicale organise le "procès" de la réforme des retraites

Cherbourg, France

Environ 160 personnes étaient réunies ce mercredi 12 février place du Général de Gaulle pour le "procès" de la réforme des retraites dans une ambiance carnavalesque. Les manifestants étaient invités à venir déguisés, certains ont joué le jeu.

Alignés devant le théâtre à l'Italienne, les responsables syndicaux ont interprété les avocats des parties civiles, se faisant surnommés "maître CGT", "maître FO" ou encore "maître FSU". L'un d'eux jouant le rôle de président du tribunal et de procureur. L'avocat de la défense? En grève.

Devant des marionnettes en cartons représentant Emmanuel Macron et Edouard Philippe, ils ont dénoncé "une réforme injuste et néfaste" et requis son "retrait définitif et l’instauration de la retraite à 60 ans maximum à taux plein pour tous et toutes", oscillant parfois entre sérieux et humour dans leurs plaidoiries.

Au terme du procès, le texte du projet de loi a été brûlé boulevard Schuman, devant la permanence de la députée LREM Sonia Krimi. "C'est la période des carnavals, alors on s'est inspiré de l'esprit", explique Yann Perrotte, secrétaire départemental FO. "On voulait varier un peu, trouver de nouvelles idées d'animations."

Des tractages seront organisés le lendemain matin à la gare de Cherbourg pour annoncer la prochaine journée de mobilisation : le jeudi 20 février.