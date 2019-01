Cherbourg : l'intersyndicale suspend le préavis de grève illimitée après une rencontre avec le directeur

Les 4 syndicats du Centre Hospitalier Public du Cotentin (CHPC) ont annoncé ce lundi qu'ils suspendent leur préavis de grève. Elle devait démarrer ce lundi à minuit et ce, pour une durée illimitée. Mais dans un communiqué, les personnels expliquent avoir obtenu gain de cause sur certaines revendications lors d'une entrevue avec la direction jeudi matin. Ces satisfaction portent "notamment sur les effectifs service par service", une question cruciale alors que le plan d'économie de l'hôpital prévoit la suppression 190 postes et 35 lits d'ici 2022.

La délégation doit à nouveau rencontrer la direction lundi matin "pour finaliser les revendications". L'intersyndicale annonce aussi avoir obtenu un rendez vous avec l'Agence Régionale de Normandie le lundi 4 février pour négocier de nouveaux financements.