Cherbourg : L'usine de pales d'éoliennes en mer sera construite avant la fin de l'année

LM Wind Power confirme ce jeudi son intention de lancer la construction d’une usine de pales pour éoliennes en mer à Cherbourg sur le site de Ports Normands Associés. Premiers bâtiments livrés d'ici fin 2017.

C'est une vraie bonne nouvelle pour Cherbourg-en-Cotentin. La construction d'usines en lien avec le développement des parcs éoliens en Manche tardait à être confirmé par les industriels. C'est en partie chose faite depuis ce jeudi matin. LM Wind Power a confirmé son intention de lancer rapidement la construction de son usine de pales d'éoliennes off-shore.

La région accompagne le projet

Au Conseil régional, le président Hervé Morin se réjouit de la nouvelle. « La Région soutient très fortement ce projet attendu et essentiel pour le Nord-Cotentin et la Normandie", précise l'élu avant d'ajouter "qu'au-delà des aides publiques dont bénéficiera le projet, j’ai accepté que la Région fasse un nouvel effort et prenne en charge, à travers PNA et la Shema, les risques liés à des retards possibles, du fait des recours qui touchent les projets de parcs éoliens en mer français."

Jusqu'à 500 salariés sur le site

La construction de l’usine de Cherbourg démarrera très prochainement, en vue de la livraison d’un premier ensemble de bâtiments avant la fin de l’année 2017. La Shema réalisera et portera la nouvelle usine, dans le cadre d’une concession publique d’aménagement confiée par PNA, autorité portuaire du port de Cherbourg, qui regroupe notamment la Région Normandie et le Département de la Manche. L’usine LM Wind Power a vocation à fabriquer pour un ensemble d’opérateurs, qui ne se limitent pas aux attributaires des champs d’éoliennes français. Elle emploiera jusqu’à 500 salariés, en fonction des commandes qu’obtiendra LM Wind Power.

Des investissements très lourds des collectivités

Pour mémoire, le chantier a donné lieu à un investissement très important des collectivités normandes, avec la réalisation d'un quai lourd et l'aménagement des terre-pleins dans le port de Cherbourg, financés par PNA à hauteur de 40 millions d’euros (60% Région Normandie, 40% Département de la Manche). Une extension de 39ha doit par ailleurs servir de zone d'assemblage des éoliennes (60 millions d'euros, dont 10 millions de l'Etat à travers le Contrat de Plan Interrégional Etat-Région et 15 millions de FEDER, 35 millions étant pris en charge par la Région et le Département, toujours selon une clé de répartition 60/40)