Cherbourg : l'usine de pales d'éoliennes LM Wind Power prévoit de recruter 300 personnes en 2021

C'est une usine qui a le vent en poupe depuis son ouverture en avril 2018 à Cherbourg. LM Wind Power compte 450 salariés, dont plus d'un tiers de femmes. Ce mardi, General Electric (GE) a dévoilé un plan de recrutement de 300 personnes en 2021 pour son site de fabrication de pales d'éoliennes dans le Cotentin.

Dans un communiqué, GE explique que "chaque nouvel employé suivra un programme de formation intensive au centre d'excellence de l'usine pour apprendre le processus de fabrication de pales d'éoliennes". Il s'agit d'un cursus à la fois théorique et pratique.

Une augmentation des effectifs qui doit permettre à l'entreprise cherbourgeoise de répondre à la demande du marché de l'éolien en mer. Son carnet de commandes est déjà bien chargé avec notamment deux gros marchés :

L'usine cherche avant tout à augmenter ses effectifs en production, avec des postes ouverts à tous les profils et tous les horizons. Le site cherche aussi des contrôleurs qualité, des superviseurs de production et des techniciens de maintenance. Par ailleurs, un deuxième moule de fabrication est en cours d'installation à Cherbourg.

L'arrivée du second moule au sein de l'usine marque une montée en puissance de l'activité pour LM Wind Power à Cherbourg, et nous sommes heureux de pouvoir accueillir une large vague de nouveaux employés, nous permettant de participer au développement social et économique de la région, de créer plus d'emplois dans la communauté environnante, mais aussi d'apporter de nouvelles compétences sur le bassin - Florence Martinez Flores, directrice des ressources humaines du site LM Wind Power à Cherbourg