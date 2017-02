Cherbourg : le bureau de Poste principal du centre-ville fermé deux mois pour travaux

Le bureau de Poste de Cherbourg principal ferme ses portes au public à partir de ce lundi 20 février pour cause de travaux de modernisation. Un chantier qui va durer deux mois et qui implique donc que la clientèle s'organise. Des renforts sont prévus dans les bureaux les plus proches

Des travaux commencent ce lundi 20 février à la Poste de Cherbourg Principal. Les locaux seront fermés au public pour deux mois. L'espace client doit être réaménagé. Un chantier de 250 000 euros pour installer notamment plusieurs automates et fluidifier les opérations.

Pas d'engorgement, promet la direction.

Mais en attendant, le chantier va compliquer un peu la vie des clients. ils sont quelques 480 en moyenne chaque jour. Si les professionnels notamment pourront toujours déposer leur courrier place Divette, à l'arrière du bâtiment, il faudra aller ailleurs pour le retrait des colis ou les opérations bancaires. La Poste a prévu de renforcer le bureau le plus proche, celui de la rue du Commerce, qui accueille en temps normal 80 clients par jour. Un troisième guichet sera mis en place et les horaires vont être élargis. La Poste renvoie aussi les clients au bureau du Val de Saire, à moins d'un kilomètre et promet qu'il n'y aura pas d'engorgement.

réouverture le 24 avril

A terme en tout cas, les opérations devraient être plus rapides. L'idée est de multiplier les automates, tout en gardant le même nombre d'agents sur place. Des travaux similaires ont déjà été effectués à Tourlaville et sont en prévision à Saint-Lô, sans doute au printemps.

La réouverture du bureau de Cherbourg principal est prévu le 24 avril à 14h.