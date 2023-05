Cherbourg : le Comptoir Libanais reçoit une avalanche de mauvaises notes... par erreur

L'équipe du restaurant "Le Comptoir Libanais" à Cherbourg a eu la mauvaise surprise samedi soir de découvrir une avalanche de mauvaises notes attribuées par des internautes sur différentes plateformes en ligne.

Dans les commentaires, des internautes, qui n'ont jamais mis les pieds dans le restaurant, accusent l'établissement de "voler l'héritage marocain".

Julia Jurdi, la gérante du restaurant cherbourgeois, est contacté par le gérant d'un autre Comptoir Libanais, à Nantes, à qui il arrive la même mésaventure.

En fait, les internautes se sont trompés de cible. Ils visaient un restaurant qui porte le même nom... à Londres ! Plusieurs avis négatifs mettant en cause par erreur le restaurant cherbourgeois ont pu être effacés. Un quiproquo qui peut avoir de graves conséquences, rappelle Julia Jurdi. "C'est notre réputation en ligne et on y tient beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde regarde les avis et les notes avant de venir au restaurant".