Cherbourg : les livreurs Uber Eats stoppent le travail

Difficile de commander à manger sur la plateforme Uber Eats ce lundi à Cherbourg. Sur la quinzaine de livreurs en activité, ils sont une dizaine à avoir décidé de stopper le travail à l’heure du déjeuner. Cette action est menée au lendemain d’une agression d’un livreur à Cherbourg, copieusement insulté par un client.

Les Uber Eats réclament une meilleure rémunération

_«Ce n’est pas la première fois que ça se passe_, moi on a aussi essayé de me voler mes commandes », raconte un livreur cherbourgeois. Au-delà de leurs conditions de travail, les Uber Eats réclament une meilleure rémunération. « Je travaille six jours sur sept pour un peu plus de mille euros à la fin du mois », explique un jeune livreur.

Il y a aussi ce barème de rémunération qui varie sans trop comprendre pourquoi. « On va faire une course le lundi, on refait exactement la même course le mardi et on touchera 1,10 euro de moins. On ne sait pas pourquoi ». Les Uber Eats de Cherbourg s’estiment également livrés à eux-mêmes, sans possibilité de joindre un référant de la plateforme en cas de difficulté.