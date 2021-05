Cherbourg : les terrasses font le plein dès la réouverture

A Cherbourg-en-Cotentin, cafetiers et clients sont contents de se retrouver après six mois de fermeture due à la crise du Covid-19. Les habitués ont répondu présents dès la première heure de réouverture des terrasses en centre-ville. Des terrasses qui ouvrent pour l'instant en demi-jauge.

"C'est un peu comme la rentrée des classes ! " sourit Jacky, qui a ouvert sa terrasse dans le centre-ville de Cherbourg dès 8h ce mercredi 19 mai. "c'est bizarre mais ça fait plaisir" dit-il visiblement ému.

"On ne savait plus si on allait encore savoir faire marcher la machine, la caisse" renchérit, un peu stressé, son voisin Luc, du Café Carré. Mais ça revient vite, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Et ça fait du bien de revoir tout le monde. "Mais les cafetiers ont le sourire à l'heure de la réouverture des terrasses, pour la seconde grande étape du déconfinement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Marco a installé sa terrasse de bonne heure, avec un côté café, un côté restauration. La ville lui a permis d'étendre sa terrasse sur le trottoir. " ça fait du bien de retrouver la clientèle."

Marco a installé sa terrasse de bonne heure dans le centre-ville de Cherbourg, avec un côté café, un côté restauration. © Radio France - Jacqueline FARDEL

Retrouver un peu la vie normale

Seul, entre collègues avant le travail ou installés pour la journée, les clients aussi sont aux anges, avec quelques rayons de soleil pour le début de la journée " ça fait du bien de retrouver la vie, les habitudes, de sortir de chez soi. " Et de voir un centre ville qui revit.

Mathilde compte bien passer la journée en terrasse " pour nous c'est notre lieu de rencontre avec la famille, les amis, on attendait ça, cette ambiance et aussi de retrouver les commerçants."

Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, c'est incroyable ! Victor, devant sa tasse de café

Chacun croise des doigts pour que la météo se maintienne.au beau fixe, parce que pour l'instant , seules les terrasses peuvent ouvrir, et en demi-jauge, avec un couvre-feu désormais à 21h;