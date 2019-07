Cherbourg : liquidation de l'entreprise Cap loisirs sur le port Chantereyne

Des salariés qui se heurtent à une porte close. C'était lundi matin, devant les locaux de l'entreprise Cap Loisirs dans la zone d'activité nautisme du port Chantereyne de Cherbourg. Sur la porte fermée, un petit écriteau scotché à la vitre indique simplement "fermeture exceptionnelle, la direction". La présence de ces employés à la porte de leur entreprise, sans trace des patrons, ça a vite fait le tour de la zone d'activité plaisance et suscité des interrogations. L'adjoint au maire en charge du port Chantereyne, Michel Louiset, a d'ailleurs contacté les responsables pour obtenir des explications.

Un contentieux aux prud'hommes à l'origine des difficultés de l'entreprise

En fait, dès la fin de semaine dernière, la direction du magasin a expliqué à ses salariés que l'avenir de l'entreprise était compromis et qu'un rendez-vous était fixé lundi 1er juillet devant le tribunal de commerce avec un risque de liquidation judiciaire. Car d'après la dirigeante de la société, "la structure n'est plus viable aujourd'hui en raison d'un contentieux avec un ancien salarié licencié il y a deux ans suite à des accusations de vol de matériel". Aux prud'hommes en première instance, l'entreprise a perdu. Elle n'aurait pas eu les épaules assez solides pour supporter financièrement cet échec et dans un contexte de carnet de commandes vide par ailleurs, ce serait la cause de l'impossibilité de poursuite de l'activité.

Les propriétaires gardent la tête haute

Hier, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation immédiate de la société. C'est un liquidateur judiciaire qui va se charger des licenciements, mais "les salaires de juin et les fournisseurs ont été payés" assure la propriétaire de Cap Loisirs qui estime pouvoir garder la tête haute et ajoute : _"_nous ne sommes pas partis avec la caisse, nous sommes toujours là et les salariés étaient prévenus que l'entreprise serait fermée ce lundi. Nous leur avions donné un jour de congé exceptionnel dans l'attente de la décision du tribunal de commerce".