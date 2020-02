Cherbourg : parents d'élèves et enseignants veulent occuper le collège des Provinces cette nuit

Les parents d'élèves et enseignants du collège des Provinces à Cherbourg veulent dormir dans l'établissement dans la nuit de vendredi à samedi. Une occupation pour protester contre la baisse des moyens et la fin de la passerelle entre les classes de primaires et le collège.