Faux départ pour le nouveau fleuron de la compagnie maritime Irish Ferries. Le W.B. Yeats, annoncé comme le plus grand ferry au monde, devait entrer en service sur la ligne Dublin-Cherbourg début juillet. Mais déjà, en avril 2018, la compagnie avait dû se résoudre à un retard de livraison du navire et avait dû annuler 2.500 réservations au début de l'été. On évoquait alors un décalage du début d'exploitation du ferry de 15 jours, soit fin juillet. Seulement, dans un projet industriel de cette envergure, on n'est pas à l'abri de retards supplémentaires : l'armateur irlandais en fait de nouveau les frais.

Le chantier naval prend du retard

Le chantier allemand Flensburger Shiffbau Gesellschaft, où a débuté en avril 2017 la construction de ce ferry de 194 mètres de long pour 31 mètres de large, a indiqué récemment que les travaux se poursuivraient encore pendant quelques semaines. L'entreprise parle de "retards de livraison des composants intérieurs destinés aux zones publiques du ferry". Le W.B Yeats est maintenant attendu par Irish Ferries en septembre prochain.

6.000 billets annulés cet été

Ce retard n'est pas sans conséquence commerciale pour la compagnie qui se retrouve obligée d'annuler toutes les réservations prévues cet été entre Cherbourg et Dublin. Ce sont ainsi 6.000 billets qui sont annulés. Irish Ferries propose en priorité des solutions de remplacement notamment avec un embarquement sur l'actuel ferry l'Oscar Wild, ou bien un transit par le Royaume-Uni. En dernier recours, le remboursement des billets est également possible.